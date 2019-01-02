زوج, للبيع, مقابل, 18, يورو, فقط!,

كلمات متعلقةزوج, للبيع, مقابل, 18, يورو, فقط!,
حذرت شركة "واتس آب" عبر موقعها الإلكتروني من أن تطبيقها للتراسل الفوري لن يكون...
حصلت وحدة غوغل التابعة لشركة ألفابت على موافقة الهيئات التنظيمية الأميركية لطرح...
وقعت، أمس الاول الاثنين، جريمة بشعة هزت الرأي العام في مصر، وكان "بطلها" طبيب قتل...
ذكرت صحيفة "صن" البريطانية، أن شخصا شبيها بالأمير هاري صار يكسب مبالغ كبيرة بفضل...
يستعد تطبيق "واتساب" للتخلي عن بعض الأجهزة القديمة في عام 2019، إذ سيتوقف عن العمل...
تخطط ناسا لاستكشاف أبعد الأجسام المكتشفة من قبل البشر في وقت مبكر من يوم رأس السنة...
قال مسؤولون إن أسدا في مركز للحياة البرية بولاية نورث كارولاينا الأميركية افترس...
كشفت تقارير إخبارية عديدة، أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر “واتساب”، يستعد لطرح...
تعمل "سوني" على إنتاج جيل جديد من أجهزة الاستشعار ثلاثية الأبعاد الخاصة بكاميرات...
كشف تقرير صادم، نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اغتصاب طبيب أسترالي متقاعد...