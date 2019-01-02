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مفاجأة من وزير الشباب والرياضة المصري لمحمد صلاح



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، أنه يجهز مفاجأة لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في حالة فوزه بجائزة أفضل لاعب إفريقي في عام 2018.



وقال صبحي في البرنامج التلفزيوني "ساعة مع شوبير": "ذكر اسم صلاح أصبح بمثابة البسمة الجميلة في حياة المصريين التي تبعث على التفاؤل دائما لذلك يجب تكريمه بالشكل الأفضل".


يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" سيعلن خلال حفل في الـ9 من يناير الحالي عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا والتي يتنافس للتتويج بها بالإضافة لصلاح كل من زميله في الريدز السنغالي ساديو ماني والغابوني بيير أوباميانغ نجم أرسنال الإنجليزي.




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