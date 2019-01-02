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كشف ملابسات عدة جرائم معاكسة على "الواتساب" في الخليل



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



كشفت الشرطة الفلسطينية اليوم، ملابسات عدة جرائم معاكسة على موقع "الواتساب" والتي طالت عدة سيدات في الخليل.



وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة الفلسطينية ، بأنه وبناء على عدة شكاوى تلقتها الشرطة من عدة سيدات تتعلق بقيام مجهول بمعاكستهن وارسال رسائل خادشه للحياء العام لهن على موقع "الواتساب"، على الفور باشرت شرطة المباحث العامة إجراءات البحث والتحري الالكتروني لكشف ملابسات هذه القضايا .


وأضاف البيان، بأنه وبعد الانتهاء من عملية جمع المعلومات والأدلة الالكترونية، تمكنت وحدة الجرائم الالكترونية في شرطة المباحث العامة من تحديد هوية المشتبه به وضبط الهاتف المستخدم بجريمة المعاكسة .


هذا واكد البيان، توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة واحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .




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