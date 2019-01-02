ذكرت تقارير إعلامية، أن مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ماركوس راشفورد، اتخذ قراره الحاسم بشأن الانتقال إلى فريق ريال مدريد الإسباني.

وأورد موقع "مانشستر إفنينغ نيوز"، أن راشفودر البالغ من العمر 23 عاما قرر أن يبقى في فريق الشياطين الحمر بعد تعيين أولي غونار سولشاير، مدربا مؤقتا لمانشستر يونايتد، في ديسمبر الماضي.وتحدثت شائعات رياضية، في وقت سابق، عن دخول راشفورد في مفاوضات مع النادي الملكي، خلال الأسابيع الأخيرة لمدرب الفريق السابق، جوزيه مورينيو، على رأس الإدارة الفنية للشياطين الحمر.لكن الأمور تغيرت بعد رحيل المدرب البرتغالي، إذ أصبح راشفورد الذي سجل مرتين خلال آخر ثلاث مباريات له، راضيا عن أدائه تحت إدارة سولشاير.وأوردت التقارير أن راشفورد احتج على عدم إشراكه بصورة أساسية في المباريات، كما أنه كان يطالب بزيادة راتبه، فيما عرض عليه ريال مدريد عقدا بـ56.1 مليون دولار.في غضون ذلك، أثنى سولشاير على راشفور بعد مباراة ساوث هامابتون الأخيرة في الدوري الإنجليزي، وانتهت بفوز الشياطين الحمر بأربعة أهداف مقابل واحد.وأضاف المدرب المؤقت أنه لا يعتقد بأن راشفورد أصبح لاعبا مختلفا منذ قدومه، مشيدا بطريقة أدائه في الملعب بفضل ما يتمتع به من إمكانيات هجومية.