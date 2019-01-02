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عاصي الحلاني يتألق وسط حشد هائل من جمهوره بالأردن



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أحيا الفنان اللبناني عاصي الحلاني، حفلًا غنائيًا ضخما ليلة رأس السنة بأحد الفنادق الشهيرة في الأردن، بحضور عدد كبير من الجمهور.

عاصي الحلاني، قدم خلال الحفل عددًا من أشهر أغانيه التي تجمع بين القديم والحديث،  ومنها بحبك وبغار، حب جنون، شو بخاف عليكي، مالي صبر، وغيرهم من الأغاني.


وكان الفنان اللبناني قد أحيا يوم 8 ديسمبر الماضي حفلا غنائيا ضخما بالقرية العالمية في دبي، وشهد الحفل حضور جماهيري كبير تجاوز عدده عشرات الآلاف، والذي وجاء من مختلف الدول العربية للاستماع لمطربهم المفضل، وقد تفاعل الجمهور مع أغنيات عاصي بالرقص والغناء.


ومن ناحية أخري، يضع عاصي الحلاني حاليا اللمسات النهائية على أغنيات ألبومه الجديد لطرحه خلال الفترة القليلة القادمة، ويضم ما يقرب من 12 أغنية، ويجمع عدة لهجات، منها المصرية واللبنانية.


وكان  عاصي الحلاني، قد تألق في حفل غنائي كبير  على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، مساء السبت 4 نوفمبر 2018، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته السابعة والعشرين.




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