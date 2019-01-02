عاصي, الحلاني, يتألق, وسط, حشد, هائل, من, جمهوره, بالأردن,

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تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي أخبار عن تسريب فكرة برنامج...
أحيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حفلًا غنائيًا كبيرًا بمناسبة الاحتفال برأس...
أطلقت الفنانة المغربية دنيا بطمة فيديو كليب أغنيتها المصرية الجديدة بعنوان...
تحت عنوان "دخيلك" طرحت "برنسيسة الغناء العربي" الفنانة ديانا حداد تعاونها الجديد...
تحدثت الممثلة نادين نسيب نجيم عن العام 2018، وكشفت عن أمنياتها للسنة...
انهارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على المسرح في حفل رأس السنة الذي أحيته في...
أحيت النجمة اللبنانية إليسا حفلها بمناسبة رأس السنة الجديدة 2019 في دبي بمشاركة...
سافرت الفنانة الإماراتية أحلام إلى المملكة العربية السعودية، على متن طائرتها...
الفنانة اللبنانية نجوى كرم هي واحدة من أكثر الفنانات تألقا، فتحاول قدر...
نشرت الإعلامية حليمة بولند مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل...