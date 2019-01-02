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الشوكولاتة الداكنة أم البيضاء؟ العلم يساعدك على الاختيار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قليلون هم من لا يعشقون الشوكولاتة، هذه الحلوى السحرية التي تأسر عشرات الملايين حول العالم صغارا وكبارا، لكن يبقى السؤال المهم: أيهما نختار، الداكنة أم البيضاء؟



هناك من يرفض اعتبار الشوكولاتة البيضاء شوكولاتة حقيقية، لأنها تحتوي ما نسبته 30 إلى إلى 40 بالمئة من الكاكاو الذائب، بينما تحوي الشوكولاتة الداكنة ما لا يقل عن 50 إلى 85 بالمئة من الكاكاو.


أما الإجابة على سؤال أي النوعين أفضل لصحة الإنسان فتبدو صعبة، نظرا لتميز كل من الشوكولاتة الداكنة والبيضاء بفوائد مختلفة عن الأخرى.


والمكونات الأساسية في الشوكولاتة البيضاء هي السكر وزبدة الكاكاو والحليب وبروتين الصوي (الليسيثين)، إضافة إلى منكهات صناعية أو طبيعية، حسب موقع "ألترنت".


فيما تحتوي الشوكولاته الداكنة على عدد من الفيتامينات والمعادن بتركيزات عالية، مثل البوتاسيوم والنحاس والمغنيسيوم والحديد.


ويحمي النحاس والبوتاسيوم في الشوكولاته الداكنة من الإصابة بالسكتات الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية، أما الحديد فيقي من فقر الدم، في حين يساعد المغنيسيوم على الحماية من مرض السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.


وفي المقابل، فإن من فوائد الشوكولاته البيضاء المساعدة في تحسين الذاكرة، إذ تعمل مادة الفلافونويد على تعزيز صحة الدماغ، والحماية من الإصابة بالخرف.


كما تحتوي تلك الشوكولاته على نسبة كبيرة من هرمون الدوبامين الذي يعمل كمخدر، ويساعد الدماغ على الهدوء والاسترخاء أثناء النوم، كما أشارت بعض الدراسات إلى أنها تساعد على الحفاظ على مستوى الكوليسترول، والحماية من خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي.




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