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البرغوثي: نتنياهو يمارس القرصنة ضد أموال الفلسطينيين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وصف الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إعلان نتنياهو بأنه سيقتطع مبلغا مساويا لمستحقات الاسرى و عائلات الشهداء من ضرائب الفلسطينيين، التي تتحكم بها اسرائيل حسب اتفاق باريس الاقتصادي، بأنه قرصنة وبلطجة و اعتداء على اموال الفلسطينيين التي يدفعوها من عرق جبينهم و تعبهم، و من قوت أولادهم.



وأوضح، ان نتنياهو تمادى في وقاحته لأنه لم يجابه حتى الان باجراءات لردع هجمته الاستيطانية أو خروقاته المتتالية للاتفاقات المجحفة اصلا بحق الفلسطينيين.


و أشار البرغوثي، الى أن حكومة الاحتلال تصعد إجراءاتها ضد كل الفلسطينيين دون استثناء كلما شعرت بتفاقم مظاهر الانقسام الداخلي.


وطالب البرغوثي بسرعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي لردع "البلطجة" الاسرائيلية مؤكدا ضرورة مواصلة الجهود لفرض عقوبات دولية على اسرائيل.




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