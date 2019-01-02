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المطران عطا الله حنا: القدس تضيع من أيدينا يوما بعد يوم



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قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس لدى استقباله اليوم وفدا من لجنة اعمار الخليل والذين يقومون بجولة في البلدة القديمة من القدس بأن ما تتعرض له مدينتنا المقدسة لا يمكن وصفه بالكلمات .



القدس مدينة مستباحة ومستهدفة ويراد طمس معالمها وتزوير تاريخها وتهميش الحضور العربي الفلسطيني المسيحي الاسلامي فيها .


مقدساتنا واوقافنا الإسلامية والمسيحية مستهدفة ومستباحة كما ان المؤسسات الوطنية في القدس مستهدفة من قبل سلطات الاحتلال والشخصيات الوطنية المقدسية ملاحقة ومهددة بالاعتقال والمحاكمة كما حدث قبل أيام مع محافظ القدس ومع عدد من شباب المدينة المقدسة .


القدس تمر بكارثة غير مسبوقة في تاريخها فالمشاريع الاستيطانية تتم بخطوات متسارعة ومتواصلة ليلا ونهارا اما تسريبات العقارات فهي وصمة عار وعمل غير أخلاقي وغير انساني يقوم به بعض السماسرة والعملاء والمرتزقة الذين خانوا وطنهم وخانوا مدينة القدس وباعوا انفسهم مقابل مصالح شخصية ومقابل حفنة من دولارات الخيانة والعمالة .


ان ما يقوم به هؤلاء السماسرة والعملاء انما هو عمل خطير للغاية فهؤلاء هم قلة في عددهم ولكن ما يقومون به انما هو خطير للغاية وتداعيات افعالهم خطيرة ومأساوية في مدينة القدس .


لقد لفظ ورفض شعبنا الفلسطيني هؤلاء العملاء والذين سخروا انفسهم كأدوات في خدمة الاحتلال واجنداته وسياساته وما هو مطلوب منا كفلسطينيين اليوم هو ان نحافظ على ما تبقى من القدس لان خسارة القدس هي نكبة جديدة وكارثة كبيرة لشعبنا الفلسطيني .


نحن مقبلون على تطورات تراجيدية في مدينة القدس وما يخطط للقدس من قبل سلطات الاحتلال هو اكبر من ان يستوعبه العقل البشري ولذلك من واجبنا جميعا ان ندافع عن القدس وان نحافظ عليها فهي امانة في اعناقنا وهي عاصمتنا وقبلتنا وحاضنة اهم مقدساتنا الإسلامية والمسيحية كما اننا نقف معكم في جهدكم المبذول من اجل مدينة الخليل التي تتعرض لسياسات مماثلة فلكم منا التحية والشكر على جهودكم والقدس سعيدة بزيارتكم ونتمنى بأن تعاينوا وتشاهدوا عن كثب ما تتعرض له مدينتنا المقدسة والتي تتحول تدريجيا الى مدينة إسرائيلية صهيونية ويتم طمس معالمها والنيل من هويتها العربية الفلسطينية وطابعها الذي تميزت به ولقرون طويلة .

نتمنى بأن نكون جميعا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا فالقدس في خطر شديد ويجب علينا جميعا ان نطلق مبادرات وخطوات عملية للحفاظ على القدس والتصدي للسياسات الاحتلالية العنصرية التي تستهدف هذه المدينة المقدسة في كافة تفاصيلها .




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