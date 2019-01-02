تسريب, فكرة, برنامج, مقالب, “رامز, جلال”, لرمضان, المقبل,

تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي أخبار عن تسريب فكرة برنامج مقالب الممثل المصري ​رامز جلال​ والذي سيقدمه في رمضان المقبل ككل عام.

وبحسب هذه المعلومات، فإن فكرة البرنامج مرعبة تقوم على استضافة عدد من النجوم، وإعطائهم مشروبًا يحتوي على مادة مخدرة لتنويمهم ومن ثم إفاقتهم في غرفة مظلمة تشبه القبر، ويجد حوله شخصان يرتديان ملابس بيضاء، يقومان بمحاسبته داخل الغرفة.وأُضيف أن رامز لم يكن قد بدأ بعد بالتصوير ولهذا فهو يدرس الفكرة جيداً حيث أنه من المتوقع أن يتراجع عنها بعد تسريبها إلى وسائل ال​إعلام​.