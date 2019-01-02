الحلبة, الحزبية, تشهد, تحركات, وتقلبات, تمهيدا, لاجراء, انتخابات, الكنيست, في, ال9, من, نيسان, المقبل,

في الحلبة الحزبية, اعتبرت رئيسة المعارضة الجديدة, النائبة العمالية, شيلي يحيموفيتش ان رئيسة حزب الحركة, تسيبي ليفني, لن تجتاز نسبة الحسم اذا خاضت الانتخابات بمفردها

وفي المقابل قال رئيس كتلة حزب الحركة, يوئيل حاسون, ان رئيس حزب العمل افي غاباي حاول دائما تفادي الانشغال بالشؤون السياسية والأمنية وفضل جعل المعسكر الصهيوني نسخة لحزب كلنا.وبدوره رأى رئيس حزب إسرائيل بيتنا افيغدور ليبرمان انه لا مناص من الانضمام الى حكومة برئاسة السيد بنيامين نتنياهو, موضحا انه لا مشكلة اذا تولى الأخير المنصب حتى ان قُدمت ضده لائحة اتهام .هذا واعلن الوزيران نفتالي بينيت واييلت شاكيد عن انضمام الصحفية كارولين غليك الى حزب اليمين الجديد الذي قاما بتشكيله قبل عدة ايام . وتشغل غليك حاليا منصب محررة مسؤولة في صحيفة جيروزليم بوست الصادرة باللغة الانكليزية وقالت غليك انها ستعمل من اجل تطبيق سياسة يمينية حقيقية .