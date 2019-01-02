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"واتس آب" يتوقف عن العمل في بعض الهواتف الذكية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حذرت شركة "واتس آب" عبر موقعها الإلكتروني من أن تطبيقها للتراسل الفوري لن يكون بالإمكان العمل به في بعض أنظمة التشغيل القديمة قريبا.



وحسب الشركة، فإنه لن يتسنى استخدام تطبيقها بعد 31 ديسمبر 2018 لأصحاب الهواتف العاملة بمنصة سلسلة Nokia Series 40، التي كانت من أكثر منصات الهواتف المحمولة استخداما في العالم، حيث ثُبتت في أكثر من 1.5 مليار من الأجهزة عام 2012.



 كما أعلنت "واتس آب" أنها لن تدعم الهواتف الذكية العاملة بنظامي التشغيل القديمين Android 2.3.7 وiOS 7 وإصداراتهما السابقة بعد 1 فبراير عام 2020.


وأوضحت أنه لن يكون ممكنا بعد الآن إنشاء حسابات جديدة في أنظمة التشغيل القديمة المذكورة، كما أن بعض الميزات فيها قد تتوقف عن العمل في أي وقت.




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