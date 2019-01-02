فيديو, .., ميسي, يراقص, زوجته, احتفالا, بالسنة, الجديدة,

وفضل ميسي استقبال السنة الجديدة في هدوء رفقة زوجته أنتونيلا وأطفاله الثلاثة.وتزوج ميسي من صديقته أنتونيلا روكوزو العام الماضي ولديهما ثلاثة أبناء، يبلغ عمر أكبرهم، تياغو، ست سنوات، ثم ماتيو البالغ ثلاث سنوات، وأخيرا تشيرو وعمره تسعة شهور.ويستمع ميسي حاليا بإجازته مع توقف مباريات الدوري الإسباني احتفالا بأعياد الميلاد ورأس السنة.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعشاق الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، مقطع فيديو يجمع الأخير بزوجته وهما يؤديان رقصة جميلة أثناء احتفالهما بحلول السنة الجديدة 2019.

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