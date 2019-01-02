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توقع تقديم لائحة اتهام الاسبوع القادم بحق المشتبه فيهما بقتل الطالبة يارا ايوب 16 عاما من الجش



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق




 مُددت بستة أيام فترة اعتقال الشابين من قرية الجش الجليلية، المشتبه بضلوعهما في جريمة قتل الفتاة يارا أيوب قبل أكثر من شهر. 

ومن المتوقع أن تقدَّم لائحة اتهام ضدهما الأسبوع القادم.




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