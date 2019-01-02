توقع, تقديم, لائحة, اتهام, الاسبوع, القادم, بحق, المشتبه, فيهما, بقتل, الطالبة, يارا, ايوب, 16, عاما, من, الجش,

مُددت بستة أيام فترة اعتقال الشابين من قرية الجش الجليلية، المشتبه بضلوعهما في جريمة قتل الفتاة يارا أيوب قبل أكثر من شهر.ومن المتوقع أن تقدَّم لائحة اتهام ضدهما الأسبوع القادم.

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