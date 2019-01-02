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نتنياهو يلعب كرة القدم على شواطئ البرازيل
2019-01-02 11:37:43
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نتنياهو يلعب كرة القدم على شواطئ البرازيل
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