هيفاء, وهبي, تشعل, حفل, ليلة, رأس, السنة, بفستان, رانيا, يوسف,

أحيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حفلًا غنائيًا كبيرًا بمناسبة الاحتفال برأس السنة الميلادية وذلك وسط جمهورها في تونس.

هيفاء وهبي تألقت خلال الحفل بفستان أبيض شفاف، له بطانة بيضاء اللون على شكل «مايوه»، تكشف عن ساقيها، وأجزاء من جسدها من تصميم نيكولا جبران.وجاء فستان هيفاء وهبي، قريب الشبة من الفستان الذي ظهرت به الفنانة المصرية رانيا يوسف، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين، منذ أيام والذي حمل توقيع دار الأزياء الإيطالية Elisabetta Franchi.الفنانة اللبنانية قدمت خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغانيها وسط تفاعل كبير من جمهور الحفل الذي حمل لافتة كامل العدد.وحرصت على تهنئة الحضور بالعام الجديد متمنية لهم أن يحققوا فيه كل أمانيهم وأن ينعموا بالسعادة خلال العام الجديد.وكانت هيفاء وهبى، قد أحيت مؤخرًا حفلين للكريسماس أحدهما داخل أحد فنادق مصر الجديدة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن ومشاهير المجتمع.كما أحيت حفلًا أخر داخل فندق ريدسون بالإسكندرية، وذلك مساء الجمعة 21 ديسمبر، حضره عدد كبير من الجمهور من مختلف الأعمار.