رونالدو, ينشر, صورته, مع, ولي, عهد, دبي.., وسيل, من, الإعجابات,

نشر كريستيانو رونالدو، النجم البرتغالي لنادي يوفنتوس الإيطالي، الأربعاء، صورة تجمعه مع ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وقد حظيت الصورة خلال دقائق فقط بأكثر من مليون إعجاب.

وكان مجلس دبي الرياضي، أعلن في وقت سابق حضور رونالدو لفعاليات مؤتمر دبي الرياضي الدولي الثالث عشر، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي سنوياً تحت رعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.ويقام المجلس يومي 2 و3 يناير الجاري في منتجع مدينة جميرا، تحت شعار "كرة القدم والاقتصاد"، وهي المشاركة الرابعة للنجم البرتغالي في المؤتمر.وكان كريستيانو رونالدو، قد انضم في شهر نوفمبر الماضي إلى متابعي حساب الشيخ حمدان بن محمد بن راشد على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، والمعروف بـ"faz3".وكان رونالدو نشر مجموعة من الصور الأخرى في دبي، خلال احتفالاته برأس السنة الجديدة.