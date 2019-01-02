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الانهيارات الأرضية تودي بحياة 15 شخصا في إندونيسيا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 قال مسؤولون في إندونيسيا إن فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين من سلسلة من الانهيارات الأرضية أودت بحياة 15 شخصا على الأقل في آخر أيام 2018 بعد عام قتلت فيه الكوارث الطبيعية الآلاف.



وبات ما لا يقل عن 20 شخصا في عداد المفقودين بعد الانهيارات الأرضية التي حدثت خلال أمطار غزيرة وطمرت 30 منزلا في سوكابومي في جاوة الغربية.


وذكر سوتوبو بورو نوجروهو المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث "تشكل التربة الرخوة خطرا على فرق الإنقاذ التي تعمل في الميدان".


وأجبر انهمار الأمطار فرق الإنقاذ على وقف عمليات البحث يوم الثلاثاء.


وإندونيسيا أرخبيل معرض للكوارث الطبيعية، وشهدت في عام 2018 سقوط أكثر من ثلاثة آلاف قتيل في سلسلة من الزلازل وموجات المد البحري في مناطق مختلفة وهو أكبر عدد من ضحايا تقلبات الطبيعة خلال نحو عشر سنوات.




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