الإسلامية, المسيحية, تحذر, من, عاقبة, إسكات, الأذان, بالقدس,

حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، اليوم الأربعاء، من مساعي رئيس بلدية القدس "موشيه ليؤون"، لإسكات مآذن مساجد القدس.

وفي بيان لها، اعتبرت الهيئة ذلك جريمة خطيرة وجديدة ضد المقدسات في القدس المحتلة.وأشارت إلى أن مساعي "ليؤون" تأتي تنفيذاً لمشروع قانون "إسكات المآذن" المطروح في الكنيست الاسرائيلي للمصادقة عليه.وأكدت الهيئة أن الأذان أحد سمات المدينة المميزة، يصدح من كافة المساجد وفي مقدمتها المسجد الأقصى ، والتعدي عليه هو تعدّ على كل ما هو مقدس في المدينة.وقالت إن مصادقة ما تسمى "اللجنة الوزارية للتشريعات في الحكومة الإسرائيلية"، على قانون منع الأذان عبر مكبرات الصوت، عنصرية كبيرة وتطرف واضح ضد المقدسات في القدس المحتلة.وذكرت قناة عبرية، أن بلدية القدس وضعت خطة لإسكات أصوات الأذان المنطلقة من المساجد في أحياء الشطر الشرقي للمدينة.