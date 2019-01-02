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حوالي 9 ملايين منهم 1.9 مليون عربي تعداد السكان في البلاد



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مع بداية العام الجديد 2019 نشرت دائرة الاحصاء المركزية معطيات عن تعداد السكان في البلاد .


ويستشف منها ان تعداد السكان في البلاد يبلغ زهاء 9 ملايين (8,972,000) ومنهم 6.6 ملايين يهود و1.9 مليون عرب و426 الف اسرائيلي من اصول مختلفة اخرى. ويستدل من المعطيات ايضا ان تعداد السكان في اسرائيل تزايد خلال العام المنصرم بنسبة 2%. ونجم 80% هذا التزايد عن التكاثر الطبيعي و19% من الهجرة .

وبالنسبة للاقتصاد الاسرائيلي فانه قد تنامى خلال العام 2018 بنسبة 3.2% مما يشكل انخفاضا بالنسبة للعام 2017 حيث بلغت نسبة لانمو 3.5% كما يتوقع ان تبلغ نسبة العجز المالي الحكومي 3.1% اي اعلى من الهدف المعلن وهو 2.9%

انخفاض عدد الاطفال الفقراء

هذا وقد انخفضت نسبة الأطفال الفقراء في إسرائيل ب 18% ويبلغ عددهم 1,780,400 طفل بحسب تقرير الفقر الذي أعدته مؤسسة التأمين الوطني حول العام2017 وتبين من التقرير ان رفع الحد الأدنى للأجور أدى الى تدني نسب الفقر. ويبلغ خط الفقر لعائلة مؤلفة من أربعة افراد 8764 شيكلا.




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