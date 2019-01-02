مع بداية 2019 - 55895 نسمة تعداد سكان ام الفحم

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كشفت الشرطة الفلسطينية اليوم، ملابسات عدة جرائم معاكسة على موقع "الواتساب" والتي...
وصف الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إعلان...
قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس لدى استقباله...
في الحلبة الحزبية, اعتبرت رئيسة المعارضة الجديدة, النائبة العمالية, شيلي...
مُددت بستة أيام فترة اعتقال الشابين من قرية الجش الجليلية، المشتبه بضلوعهما في...
حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، اليوم الأربعاء، من مساعي...
مع بداية العام الجديد 2019 نشرت دائرة الاحصاء المركزية معطيات عن تعداد السكان في...
تم الاعلان الاسبوع الماضي عن الفائزين بجائزة "برونو" (Bruno) المرمرقه لسنة 2018. تمنح...
يشارك الشيف نزار جرايسي ابن مدينة الناصرة في برنامج توب شيف على قناة ال mbc . وكان...
في الدقائق الاولى من اليوم الاول للعام 2019 , رزق الزوجان حنان وفادي نجم من بيت جن،...