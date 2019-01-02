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مع بداية 2019 - 55895 نسمة تعداد سكان ام الفحم



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أصدر قسم أنظمة المعلومات في بلدية ام الفحم معطيات وإحصائيات جديدة حول عدد النفوس في المدينة مع انتهاء العام المنصرم 2018 يشمل تفصيلاً للأحوال الشخصية بما يخص عدد الذكور والإناث وحالات الزواج والطلاق ونسبة الأجيال المختلفة.


وجاءت المعطيات لمدينة ام الفحم كما يلي:

عدد المواطنين الكلي 55895 فردا.

عدد الذين توفوا خلال السنة الاخيرة 138 (74 ذكور و49 إناث)

عدد الذين غادروا المدينة خلال السنة الأخيرة 379 فردا. (114 ذكور و 251 إناث) (زواج خارج البلد او سكن خارج البلد)

عدد الذكور 28506

عدد الإناث 27388

عدد غير المتزوجين 31655

عدد المتزوجين 22596

عدد المطلقين 573

عدد الأرامل 1025 (82 ذكور و 931 إناث)

عدد المواطنين من جيل صفر حتى خمس سنوات 6771 (3517 ذكور و3253 إناث)

عدد المواطنين من جيل 6-12 سنة 8265

عدد المواطنين من جيل 13-17 سنة 6310

عدد المواطنين من جيل 18-21 سنة 5004

عدد المواطنين من جيل 22-24 سنة 3136

عدد المواطنين من جيل 25-29 سنة 4409

عدد المواطنين من جيل 30-34 سنة 3445

عدد المواطنين من جيل 35-39 سنة 3320

عدد المواطنين من جيل 40-44 سنة 3542

عدد المواطنين من جيل 45-49 سنة 3209

عدد المواطنين من جيل 50-54 سنة 2788

عدد المواطنين من جيل 55-59 سنة 2008

عدد المواطنين من جيل 60-64 سنة 1376

عدد المواطنين من جيل 65-69 سنة 891

عدد المواطنين من جيل 70-74 سنة 640

عدد المواطنين من جيل 75 سنة فما فوق 781 (353 ذكور مقابل 437 إناث).


عدد المواليد في العام 2018 وصل الى 1143 بينما في العام 2002 وصل عدد المواليد الى 1357، مما يدل على نقص عدد المواليد في المدينة خلال العقدين الأخيرين.




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