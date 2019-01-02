البروفيسور, حسام, حايك, يفوز, بجائزة, برونو, ويصنف, في, قائمة, ال, 16, شخصية, إسرائيلية, الاكثر, تأثيرا, في, العالم,

تم الاعلان الاسبوع الماضي عن الفائزين بجائزة "برونو" (Bruno) المرمرقه لسنة 2018. تمنح هذه الجائزه سنويا لعلماء وباحثين دون جيل ال 50 واللذين أثبتوا موهبة استثنائية وإبداع وحققوا إنجازات ثورية في مجالاتهم. الترشيح لهذه الجائزة يستند على عملية سرية وتقييم المرشحين يستند الى مضمون ملف المرشح والى آراء علماء وباحثين بارزين من مختلف انحاء العالم بخصوص قدرات وانجازات المرشح. البروفيسور حسام حايك كان من ضمن ثلاثة الفائزين بهذه الجائزه تقديراً لانجازاته الثورية في مجال العلوم النانوتكنولوجيه والبيوطبيه وكذلك في مجال المبادرات التكنولوجية والتعليمية المتواصلة على مستوى العالم. الفائزان الاخران بهذه الجائزه هما بروفيسور أ. چال-يام (علم الفلك) وبروفيسور أ. كوبرمان (علوم الحاسوب)".

بالإضافة، تم إختيار البروفيسور حايك خلال الاسبوع الماضي في قائمة ال 16 شخصية إسرائيلية الاكثر تأثيرا على مستوى العالم في مجال الاعمال، العلوم والثقافة، الى جانب الممثلة الاسرائيلية العالمية چال چدوت والمعروفة بادوراها الهوليودية في أفلام "المرأه العجيبة"، رجل الاعمال والمبادر العالمي إيرل مرچليت، البروفيسور يوڤال نواح هراري مؤلف كتب "ملخص تاريخ البشرية" و "تاريخ يوم الغد" الاكثر مبيعا على مستوى العالم، المبادره أورنا بيري وغيرهم.هذا التقدير يُضاف الى قائمة طويلة مكونة من أكثر 76 جائزة ومنحة حصل عليها البروفيسور حايك، من ضمنها جائزة هـومبولدت، لقب "فارس" من قبل حكومة فرنسا، جائزة أكسيجين التابعة لمنظمة الامم المتحدة، وكذلك لقوائم تصنيق عالمية أدرجته كواحد من ألمع 35 عالم شاب في العالم وكواحد من أهم 100 مخترع في العالم - أربعه سنوات على التوالي (2018-2015).