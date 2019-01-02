تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-02 14:57:45 حزب الله متفائل في إمكانية حل أزمة الحكومة اللبنانية |  2019-01-02 14:50:59 كشف ملابسات عدة جرائم معاكسة على "الواتساب" في الخليل |  2019-01-02 14:50:24 سابقة تاريخية في بريطانيا.. أم تلد طفلين خلال أسبوعين |  2019-01-02 14:31:14 البرغوثي: نتنياهو يمارس القرصنة ضد أموال الفلسطينيين |  2019-01-02 13:17:16 المطران عطا الله حنا: القدس تضيع من أيدينا يوما بعد يوم |  2019-01-02 12:37:44 الحلبة الحزبية تشهد تحركات وتقلبات تمهيدا لاجراء انتخابات الكنيست في ال9 من نيسان المقبل |  2019-01-02 12:50:21 "واتس آب" يتوقف عن العمل في بعض الهواتف الذكية |  2019-01-02 12:15:17 توقع تقديم لائحة اتهام الاسبوع القادم بحق المشتبه فيهما بقتل الطالبة يارا ايوب 16 عاما من الجش |  2019-01-02 11:50:35 دراسة - الماريغوانا تعيد برمجة جينات الحيوانات المنوية! |  2019-01-02 11:50:19 غوغل تبتكر طريقة للتحكم بالأجهزة بدون لمس |  2019-01-02 11:21:18 الانهيارات الأرضية تودي بحياة 15 شخصا في إندونيسيا |  2019-01-02 11:19:45 الإسلامية المسيحية تحذر من عاقبة إسكات الأذان بالقدس |  2019-01-02 11:11:21 حوالي 9 ملايين منهم 1.9 مليون عربي تعداد السكان في البلاد |  2019-01-02 11:07:34 مع بداية 2019 - 55895 نسمة تعداد سكان ام الفحم |  2019-01-02 11:02:04 البروفيسور حسام حايك يفوز بجائزة برونو ويصنف في قائمة ال 16 شخصية إسرائيلية الاكثر تأثيرا في العالم |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

البروفيسور حسام حايك يفوز بجائزة برونو ويصنف في قائمة ال 16 شخصية إسرائيلية الاكثر تأثيرا في العالم



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



تم الاعلان الاسبوع الماضي عن الفائزين بجائزة "برونو" (Bruno) المرمرقه لسنة 2018. تمنح هذه الجائزه سنويا لعلماء وباحثين دون جيل ال 50 واللذين أثبتوا موهبة استثنائية وإبداع وحققوا إنجازات ثورية في مجالاتهم. الترشيح لهذه الجائزة يستند على عملية سرية وتقييم المرشحين يستند الى مضمون ملف المرشح والى آراء علماء وباحثين بارزين من مختلف انحاء العالم بخصوص قدرات وانجازات المرشح. البروفيسور حسام حايك كان من ضمن ثلاثة الفائزين بهذه الجائزه تقديراً لانجازاته الثورية في مجال العلوم النانوتكنولوجيه والبيوطبيه وكذلك في مجال المبادرات التكنولوجية والتعليمية المتواصلة على مستوى العالم. الفائزان الاخران بهذه الجائزه هما بروفيسور أ. چال-يام (علم الفلك) وبروفيسور أ. كوبرمان (علوم الحاسوب)".



بالإضافة، تم إختيار البروفيسور حايك خلال الاسبوع الماضي في قائمة ال 16 شخصية إسرائيلية الاكثر تأثيرا على مستوى العالم في مجال الاعمال، العلوم والثقافة، الى جانب الممثلة الاسرائيلية العالمية چال چدوت والمعروفة بادوراها الهوليودية في أفلام "المرأه العجيبة"، رجل الاعمال والمبادر العالمي إيرل مرچليت، البروفيسور يوڤال نواح هراري مؤلف كتب "ملخص تاريخ البشرية" و "تاريخ يوم الغد" الاكثر مبيعا على مستوى العالم، المبادره أورنا بيري وغيرهم.


هذا التقدير يُضاف الى قائمة طويلة مكونة من أكثر 76 جائزة ومنحة حصل عليها البروفيسور حايك، من ضمنها جائزة هـومبولدت، لقب "فارس" من قبل حكومة فرنسا، جائزة أكسيجين التابعة لمنظمة الامم المتحدة، وكذلك لقوائم تصنيق عالمية أدرجته كواحد من ألمع 35 عالم شاب في العالم وكواحد من أهم 100 مخترع في العالم - أربعه سنوات على التوالي (2018-2015).




كلمات متعلقة

البروفيسور, حسام, حايك, يفوز, بجائزة, برونو, ويصنف, في, قائمة, ال, 16, شخصية, إسرائيلية, الاكثر, تأثيرا, في, العالم,

تابعونــا

كشف ملابسات عدة جرائم معاكسة على "الواتساب" في الخليل كشف ملابسات عدة جرائم معاكسة على "الواتساب" في الخليل 2019-01-02 | 14:50:59

كشفت الشرطة الفلسطينية اليوم، ملابسات عدة جرائم معاكسة على موقع "الواتساب" والتي...

البرغوثي: نتنياهو يمارس القرصنة ضد أموال الفلسطينيين البرغوثي: نتنياهو يمارس القرصنة ضد أموال الفلسطينيين 2019-01-02 | 14:31:14

وصف الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إعلان...

المطران عطا الله حنا: القدس تضيع من أيدينا يوما بعد يوم المطران عطا الله حنا: القدس تضيع من أيدينا يوما بعد يوم 2019-01-02 | 13:17:16

قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس لدى استقباله...

الحلبة الحزبية تشهد تحركات وتقلبات تمهيدا لاجراء انتخابات الكنيست في ال9 من نيسان المقبل الحلبة الحزبية تشهد تحركات وتقلبات تمهيدا لاجراء انتخابات الكنيست في ال9 من نيسان المقبل 2019-01-02 | 12:37:44

في الحلبة الحزبية, اعتبرت رئيسة المعارضة الجديدة, النائبة العمالية, شيلي...

توقع تقديم لائحة اتهام الاسبوع القادم بحق المشتبه فيهما بقتل الطالبة يارا ايوب 16 عاما من الجش توقع تقديم لائحة اتهام الاسبوع القادم بحق المشتبه فيهما بقتل الطالبة يارا ايوب 16 عاما من الجش 2019-01-02 | 12:15:17

مُددت بستة أيام فترة اعتقال الشابين من قرية الجش الجليلية، المشتبه بضلوعهما في...

الإسلامية المسيحية تحذر من عاقبة إسكات الأذان بالقدس الإسلامية المسيحية تحذر من عاقبة إسكات الأذان بالقدس 2019-01-02 | 11:19:45

حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، اليوم الأربعاء، من مساعي...

حوالي 9 ملايين منهم 1.9 مليون عربي تعداد السكان في البلاد حوالي 9 ملايين منهم 1.9 مليون عربي تعداد السكان في البلاد 2019-01-02 | 11:11:21

مع بداية العام الجديد 2019 نشرت دائرة الاحصاء المركزية معطيات عن تعداد السكان في...

مع بداية 2019 - 55895 نسمة تعداد سكان ام الفحم مع بداية 2019 - 55895 نسمة تعداد سكان ام الفحم 2019-01-02 | 11:07:34

أصدر قسم أنظمة المعلومات في بلدية ام الفحم معطيات وإحصائيات جديدة حول عدد النفوس...

الشيف النصراوي نزار جرايسي يشارك في برنامج توب شيف الشيف النصراوي نزار جرايسي يشارك في برنامج توب شيف 2019-01-02 | 10:20:14

يشارك الشيف نزار جرايسي ابن مدينة الناصرة في برنامج توب شيف على قناة ال mbc . وكان...

يمان فادي نجم من بيت جن أول مولود في العام 2019 في مستشفى زيف بصفد يمان فادي نجم من بيت جن أول مولود في العام 2019 في مستشفى زيف بصفد 2019-01-02 | 10:16:34

في الدقائق الاولى من اليوم الاول للعام 2019 , رزق الزوجان حنان وفادي نجم من بيت جن،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اضاءة شجرة الميلاد عيد مدينة شفاعمرو المجيد طرعان مظاهرة اعتقال شابين وقفة المسجد الاقصى القدس تضامن رسالة مبكية نصلي اشتاق عمري عبد الله يناديك اشتاق صوتك أمي حادث دراجة هوائية قرية كسرى محمد سرحان قطار سكة الحجاز مدينة حيفا بيسان مشاركة رحلة عودة ملصقات ظاهرة اطلاق نار افراح اعراس ام الفحم الشرطة البلدية سائقين سيارات شارع مكافحة رئيسي مدينة اطلاق نار الناصرة اصابات 3 اشخاص حي الشرقي شارع اكسال الشرطة اعتقال مشتبه سقوط عامود هاتف على ساحة بيت في بلدة كفر كنا اضرار سيارة دون اصابات كهرباء انقطاع التيار فيضانات تخليص عالقين مركز البلاد الشرطة الانقاذ الشيخ حسام ابو ليل عين ماهل خطبة جمعة ريال مدريد برشلونة تشجيع مجهولون اعمال تخريب مدرسة الزهراء جت قرية وادي عارة شرطة تحقيق اقتحام الروضات الاسلامية طرعان تستقبل اطفالها ترخيص وزارة المعارف اطفال وفاة طفلة 3 سنوات كفر منا ارتفاع مفاجئ في حرارة جسمها رهط . الشيخ جامع ابو يوسف الحركة الاسلامية الشق الشمالي رهط اطلاق سراحضبط مواد فاسدة كمية من كراتين البيض في مدينة رهط تفتيش حملة ابادتها عطا ابو مديغم مدرسة انتخابات المجلس الطلابي اعدادية المتنبي الناصرة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com