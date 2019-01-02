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بعد وداع الريال.. عرض "مليوني" لانتقال نافاس إلى البريميرليغ



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد أن نشر رسالة وداعية عبر حسابه على إنستغرام، ذكرت تقارير صحيفة أن عرضا بقيمة 14 مليون جنيه إسترليني (18 مليون دولار) قُدّم للحارس الكوستاريكي كيلور نافاس من أجل الانتقال إلى أرسنال الإنجليزي في موسم الانتقالات الشتوية، وفقا لوسائل إعلام إسبانية.



وكان نافاس قد بعث برسالة مؤثرة تفيد باقتراب رحيله عن ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، حيث نشر صورة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام  جملة عاطفية قال فيها: "شكرًا على كل شيء".


وارتبط نافاس بالرحيل عن صفوف ريال مدريد خلال العديد من المناسبات، ولكن زادرت تكهنات رحيله عن ملعب سانتياغو برنابيو بصورة كبيرة هذا الموسم عقب تقلص دوره مع الفريق إلى حد كبير تاركا مكانه للحارس البلجيكي الجديد تيبو كورتوا.




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