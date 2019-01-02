فيديو, .., دنيا, بطمة, تطلق, كليب, أغنيتها, “الزمن, بيدور”,

الأغنية من كلمات هيثم شعبان، وألحان هيثم الزيات، وتوزيع أسامة سامي، والكليب من إخراج أحمد جيلاني.وصورت بطمة الأغنية في مدينة الإنتاج الاعلامي بالقاهرة، والتي ظهرت خلاله في أجواء شعبية وكأنها في حفل زفاف شعبي.

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