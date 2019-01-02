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فيديو .. دنيا بطمة تطلق كليب أغنيتها “الزمن بيدور”



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أطلقت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ فيديو كليب أغنيتها المصرية الجديدة بعنوان “الزمن بيدور” وذلك عبر “يوتيوب”.



الأغنية من كلمات هيثم شعبان، وألحان هيثم الزيات، وتوزيع أسامة سامي، والكليب من إخراج أحمد جيلاني.

 وصورت بطمة الأغنية في مدينة الإنتاج الاعلامي بالقاهرة، والتي ظهرت خلاله في أجواء شعبية وكأنها في حفل زفاف شعبي.




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