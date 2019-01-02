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الشيف النصراوي نزار جرايسي يشارك في برنامج توب شيف



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



يشارك الشيف نزار جرايسي ابن مدينة الناصرة في برنامج توب شيف على قناة ال mbc .


وكان الشيف جرايسي الذي درس فن الطهي والطبخ في الخارج اشار في بداية البرنامج ان هدفه طرح افكار جديدة للاكل العربي الاصيل بطريقة جديدة .


ويقدم الشيف جرايسي العديد من الاكلات والوجبات خلال البرنامج حيث يلقى في بعض الحلقات اعجاب لجنة التحكيم وفي حلقات اخرى يتلقى بعض الملاحظات على طريقة الطهي والطعم .




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