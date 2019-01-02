يمان, فادي, نجم, من, بيت, جن, أول, مولود, في, العام, 2019, في, مستشفى, زيف, بصفد,

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يشارك الشيف نزار جرايسي ابن مدينة الناصرة في برنامج توب شيف على قناة ال mbc . وكان...
تطلب الشرطة من المحكمة اليوم تمديد فترة اعتقال زوجين من مدينة باقة الغربية...
في انجاز للنائب طلب ابو عرار مر تعديل قانون قدمه للكنيست بالقراءات الثلاث، والذي...
اعتقلت الشرطة في لواء حيفا محاميين من عسفيا وشفاعمرو وامرأة من دالية الكرمل تعمل...
هدمت جرافات تابعة لبلدية القدس،صباح اليوم الأربعاء، منزلاً يعود للمقدسي حمزة...
يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من...
فدمت النيابة العامة اليوم الثلاثاء لائحة اتهام للمحكمة المركزية في حيفا بحق علي...
وقع مساء اليوم الثلاثاء حادث طرق مروع على شارع 65 بين ام الغنم والشبلي اثر تصادم...
طالب رئيس لوبي المتدربين في الكنيست النائب عيساوي فريج مقدم اقتراح قانون...
لقي شاب يبلغ من العمر 36 عاماً مصرعه أثر حادث دهس في مدينة قلنسوة مساء اليوم...