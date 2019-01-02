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يمان فادي نجم من بيت جن أول مولود في العام 2019 في مستشفى زيف بصفد



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



في الدقائق الاولى من اليوم الاول للعام 2019 , رزق الزوجان حنان وفادي نجم من بيت جن، بابنهما يمان .



 وبهذا فان المولود يمان هو اول مولود للعام 2019 في مستشفى زيف بصفد .


والدا الطفل يمان تمنيا ان يكون العام الجديد عاما سعيدا على الجميع شاكرين الله عز وجل لتمام الصحة لابنهم يمان .




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