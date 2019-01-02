يمان, فادي, نجم, من, بيت, جن, أول, مولود, في, العام, 2019, في, مستشفى, زيف, بصفد,

في الدقائق الاولى من اليوم الاول للعام 2019 , رزق الزوجان حنان وفادي نجم من بيت جن، بابنهما يمان .

وبهذا فان المولود يمان هو اول مولود للعام 2019 في مستشفى زيف بصفد .والدا الطفل يمان تمنيا ان يكون العام الجديد عاما سعيدا على الجميع شاكرين الله عز وجل لتمام الصحة لابنهم يمان .