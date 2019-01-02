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تمديد فترة اعتقال زوجين من باقة الغربية بشبهة حيازة اسلحة



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 تطلب الشرطة من المحكمة اليوم تمديد فترة اعتقال زوجين من مدينة باقة الغربية للاشتباه فيهما بحيازة كمية كبيرة من الأسلحة خلافا للقانون. 


وقد عُثر أمس في منزلهما على بنادق وقنابل وذخيرة.


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