تمديد, فترة, اعتقال, زوجين, من, باقة, الغربية, بشبهة, حيازة, اسلحة,

تطلب الشرطة من المحكمة اليوم تمديد فترة اعتقال زوجين من مدينة باقة الغربية للاشتباه فيهما بحيازة كمية كبيرة من الأسلحة خلافا للقانون.وقد عُثر أمس في منزلهما على بنادق وقنابل وذخيرة.

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