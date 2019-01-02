محاميان, من, شفاعمرو, وعسفيا, وامرأة, من, الدالية, مشتبهون, بالاستيلاء, على, ارض, لمتوفين, وبيعها, بالغش, والخداع,

اعتقلت الشرطة في لواء حيفا محاميين من عسفيا وشفاعمرو وامرأة من دالية الكرمل تعمل في مجال التنسيق والوساطة لبيع شقق في الاربعينات من اعمارهم بشبهة الاستيلاء عن طريق الغش والخداع على أراض لاناس متوفين وبيعها لاخربن عن طريق الغش والخداع وتبييض الاموال .

وأفيد انه تم اعتقال المحاميين فيما تم اعتقال المشتبه من دالية الكرمل في المطار قبل صعودها للطائرة والسفر لقضاء عطلة .واشارت الشرطة في بيانها ان الحديث يدور عن شبهات تزييف اوراق ملكية اراضي وطابو وبيع اراض لاناس متوفين او خارج البلاد لاخرين عن طريق الغش والخداع والحصول على مبالغ لقاء تلك الاراضي .وستطلب الشرطة اليوم من المحكم في عكا تمديد اعتقال المشتبهين لاستكمال التحقيق معهم .