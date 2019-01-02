تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-02 10:33:39 الرضاعة الطبيعية لأكثر من 6 أشهر تحمي الأمهات من السمنة |  2019-01-02 10:20:14 الشيف النصراوي نزار جرايسي يشارك في برنامج توب شيف |  2019-01-02 10:16:34 يمان فادي نجم من بيت جن أول مولود في العام 2019 في مستشفى زيف بصفد |  2019-01-02 10:13:35 تمديد فترة اعتقال زوجين من باقة الغربية بشبهة حيازة اسلحة |  2019-01-02 10:04:16 انجاز للنائب طلب أبو عرار إقرار نهائي لتعديل قانون ينص على تحديد مدة التحقيق في الشرطة |  2019-01-02 10:02:05 محاميان من شفاعمرو وعسفيا وامرأة من الدالية مشتبهون بالاستيلاء على ارض لمتوفين وبيعها بالغش والخداع |  2019-01-02 09:24:52 الكويتية فجر السعيد تغرد بالعبرية داعية للتطبيع |  2019-01-02 09:23:50 هندوراس تنوي فتح سفارة لها في القدس |  2019-01-02 09:19:17 فيديو وصور - هدم منزل لعائلة المغربي في القدس |  2019-01-02 09:17:38 ناسا تنجح في الوصول لأبعد منطقة يستكشفها البشر |  2019-01-02 07:00:47 الطقس - انخفاض وأمطار ليلا |  2019-01-02 07:30:08 مصرع 75 شخصاً في الفلبين جراء الفيضانات |  2019-01-01 22:22:12 بومبيو لنتنياهو: سنبقى ملتزمين لإسرائيل بعد الانسحاب من سوريا |  2019-01-01 22:19:40 فالفيردي يزيد الغموض حول مستقبله |  2019-01-01 20:06:58 لائحة اتهام بحق علي سرحان من نحف بتأييد حزب الله |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ديانا حداد تجيد تعاونها مع أشعار مانع بن سعيد العتيبة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تحت عنوان "دخيلك" طرحت "برنسيسة الغناء العربي" الفنانة ديانا حداد تعاونها الجديد مع أشعار معالي د. مانع بن سعيد العتيبة، والتي حملت كلمات عاطفية تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب تضمن سيناريو تمثيلي متناسق مع كلمات الأغنية حاملة توقيع المخرج جاسم الجسمي.



وقد قام بعملية التلحين الملحن الإماراتي القدير علي كانو، وقام بعملية التوزيع الموسيقي المايسترو زيد نديم ، ليسجل المهندس جاسم محمد مكس الأغنية والماسترنغ، حيث تمت عملية تنفيذ الأغنية في ستوديو الوطن بدبي، بتنسيق ومتابعة جاسم الجسمي واشراف عام راشد شرار.


هذا وقد طرحت وعرضت الأغنية في موقع الفنانة ديانا حداد باليوتيوب، إلى جانب جميع المكتبات الموسيقية الالكترونية، وجميع الإذاعات في الإمارات والخليج والوطن العربي.


ويذكر أن أغنية "الى هنا" قد تخطت حاجز الـ37 مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية، وحققت انتشاراً في جميع أنحاء الوطن العربي.


إلى جانب ذلك وضعت ديانا حداد صوتها على أغنية منفردة جديدة ستحمل اللون الغنائي البدوي كلمة ولحناً، بعد أن تمت عملية تسجيل وتنفيذ الأغنية ما بين بيروت ودبي.




كلمات متعلقة

ديانا, حداد, تجيد, تعاونها, مع, أشعار, مانع, بن, سعيد, العتيبة,

تابعونــا

فيديو .. دنيا بطمة تطلق كليب أغنيتها “الزمن بيدور” فيديو .. دنيا بطمة تطلق كليب أغنيتها “الزمن بيدور” 2019-01-02 | 10:26:28

أطلقت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ فيديو كليب أغنيتها المصرية الجديدة بعنوان...

نادين نسيب نجيم تكشف عن أمنيتها للسنة الجديدة نادين نسيب نجيم تكشف عن أمنيتها للسنة الجديدة 2019-01-01 | 12:40:22

تحدثت الممثلة ​نادين نسيب نجيم​ عن العام 2018، وكشفت عن أمنياتها للسنة...

فيديو .. ميريام فارس تنهار فى حفلة رأس السنة فيديو .. ميريام فارس تنهار فى حفلة رأس السنة 2019-01-01 | 10:02:51

انهارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على المسرح في حفل رأس السنة الذي أحيته في...

اليسا بفستان اسود شفاف في حفل رأس السنة اليسا بفستان اسود شفاف في حفل رأس السنة 2019-01-01 | 08:35:36

أحيت النجمة اللبنانية إليسا حفلها بمناسبة رأس السنة الجديدة 2019 في دبي بمشاركة...

أحلام تسافر إلى السعودية على متن طائرتها الخاصة.. فيديو أحلام تسافر إلى السعودية على متن طائرتها الخاصة.. فيديو 2018-12-31 | 12:50:35

سافرت الفنانة الإماراتية أحلام إلى المملكة العربية السعودية، على متن طائرتها...

فستان نجوى كرم في كليب “الليلة ليلتنا”.. خمنوا كم ثمنه ؟ فستان نجوى كرم في كليب “الليلة ليلتنا”.. خمنوا كم ثمنه ؟ 2018-12-31 | 11:50:09

الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ هي واحدة من أكثر الفنانات تألقا، فتحاول قدر...

حليمة بولند تكشف عن الأغنية التي تمثّلها عام 2018 حليمة بولند تكشف عن الأغنية التي تمثّلها عام 2018 2018-12-31 | 11:50:35

نشرت الإعلامية ​حليمة بولند​ مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل...

ألبوم تامر حسني الأخير الأكثر مبيعا واستماعا في العالم العربي ألبوم تامر حسني الأخير الأكثر مبيعا واستماعا في العالم العربي 2018-12-31 | 10:15:44

حقق ألبوم "عيش بشوقك"، للنجم المصري، تامر حسني، أعلى نسبة مبيعات بين ألبومات...

جورج قرداحي يختار بشار الاسد رجل عام 2018 لهذا السبب! جورج قرداحي يختار بشار الاسد رجل عام 2018 لهذا السبب! 2018-12-30 | 13:10:38

اعتبر الإعلامي اللبناني جورج قرداحي أن الرئيس السوري بشار الأسد رجل العام 2018 عن...

ميريام فارس تخلع ملابس النوم لترد على التحدي! ميريام فارس تخلع ملابس النوم لترد على التحدي! 2018-12-30 | 11:13:57

لبّت الفنانة اللبنانية ميريام فارس طلب شقيقتها ومديرة أعمالها رولا، بتأدية...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع محمد ابو كليب بسمة طبعون شارع 70 قرب حيفا سيارة اصابة شخص اخرانهيار سقف بيت عكا القديمة البلدة عدد من المصابين اطفاء اسعاف جابصين اطفال اصابة طفيفة جزء عضلات رونالدو زيادة حجم كريستيانو مستواه تراجع 4 قتلى انقلاب جرار زراعي عمال اشخاص بني النعيم شرقي الخليل حادث طرق العفولة شابة الناصرة اطلاق نار المحطة المركزية مصرع محمد احمد . أسدي طفلين نسيا ساعات داخل سيارة النقب القسوم قرية الجنوب السيد دير الاسد والدهما قرية حورة تصادم حادث طرق مروع شاحتين طرق مروع النقب الشرطة الاسعاف رهط كفر قاسمجثة معلوت امرأة علامات عنف العثور الشرطة اسعاف وفاة مصرع مقتل هدم بيت عائلة عربية مدينة اللد صباح اليوم الخميس شرطة جرافات 3 طوابق بناء غير مرخصتجدد شجار عائلي كفر مندا استعمال مفرقعات مواجهات عنيفة شرطة اضرار حجارةاطلاق مصرع نار حيفا تعرض حادث اصابة خطيرة الشرطة اسعاف البحث عن المشتبه كيلو غرام لحوم الدجاج مدينة طمرة اتلاف وزارة الصحة مندوبون ابراهيم عواد لحوم ابو غوش يضع ابنته داخل وعاء ويغلقه عليها ليعاقبها اعتقال القدس الشرطة فيسبوك فيديومصرع سائق اشتعال احترقت سيارته مركبته شاحنة شارع 40 اللد قرب الشرطة اسعاف صةر فاضحة مدير معلمة شمال مواقع التواصل الاجتماعي واتس اب التحقيق وزارة التربية التعليم
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com