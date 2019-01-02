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لوفرين ينشر محادثة واتساب "مضحكة" مع محمد صلاح



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أظهرت رسائل متبادلة بين لاعبين من ليفربول في تطبيق "واتساب"، مؤخرا، جوا من المرح وسط فريق "الحمر" الذي يراهن على التتويج هذا الموسم.



وبحسب ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية، فقد نشأت علاقة صداقة مميزة بين نجم ليفربول المصري، محمد صلاح والكرواتي ديان لوفرين منذ موسم 2017-2018.


ونشر لوفرين، جزءًا من محادثة له مع صلاح، مع بداية العام الجديد، في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وكتب مازحا "إذا كان عندكم صديق مثل هذا، فلكم أن تشيروا إليه".


وتبدأ المحادثة بتهنئة من صلاح لزميله الكرواتي، ثم يرد لوفرين بالشكر والإعراب عن أمانيه الطيبة، لكن النجم المصري يوضح الغرض الرئيسي من التهنئة وهو معرفة موعد التدريب.




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