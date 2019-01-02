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الكويتية فجر السعيد تغرد بالعبرية داعية للتطبيع



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



دعت الكاتبة الكويتية فجر السعيد إلى التطبيع مع اسرائيل ، وإدخال رؤوس الأموال العربية للاستثمار فيها.



وفيما رحبت وزارة الخارجية الإسرائيلية بدعوة السعيد معتبرة أنها تعبر عن "رؤية واقعية ومنطقية"، الا أنها أثارت جدلاً لمعارضتها المواقف الرسمية لدولة الكويت.


وقالت السعيد في تغريدة على تويتر: "دول المواجهة مصر والأردن، ومنظمة التحرير، كلها موقعة معاهدة سلام مع إسرائيل... ونحن في الكويت وبعض دول الخليج ما زال خطابنا كله عداء وإنذار بالمواجهة بينما في حقيقة الأمر لا نقوى عليه".


وأضافت السعيد، في تغريدة أخرى كتبتها باللغتين العربية والعبرية: "أتوقع السنة الميلادية الجديدة 2019 ستكون بإذن الله سنة خير وأمن وأمان... وبهذه المناسبة السعيدة، أحب أن أقول لكم إني أؤيد وبشده التطبيع مع دولة إسرائيل، والانفتاح التجاري عليها وإدخال رؤوس الأموال العربية للاستثمار وفتح السياحة، وخاصة السياحة الدينية، الأقصى وقبة الصخرة وكنيسة القيامة".




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