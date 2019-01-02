هندوراس, تنوي, فتح, سفارة, لها, في, القدس,

أعلنت هندوراس وإسرائيل والولايات المتحدة أنها ستعقد محادثات تتناول مسألة افتتاح سفارة هندوراسية في القدس.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدره وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس هندوراس خوان هيرنانديز، عقب لقاء لهم في برازيليا على هامش مراسيم تنصيب الرئيس البرازيلي جايير بولسانارو أمس الثلاثاء.وأشار البيان إلى اتفاق الأطراف الثلاثة على عقد محادثات في عواصمهم "لدفع عملية اتخاذ القرار بفتح سفارتين في تيغوسيجاليا (عاصمة هندوراس) والقدس"، بالإضافة إلى "تعزيز العلاقات السياسية وتنسيق التعاون التنموي في هندوراس".وأصبحت هندوراس ثالث دولة في أمريكا اللاتينية تقتدي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قراره نقل سفارة بلاده إلى القدس، بعد غواتيمالا والأورغواي، إلا أن الأخيرة تراجعت عن هذه الفكرة في سبتمبر الماضي.وأفادت تقارير إسرائيلية في الشهر الماضي بأن هندوراس وضعت عددا من الشروط أمام حكومة الاحتلال، قبل بدء تنفيذ إجراءات نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وذكرت التقارير أن وفدا من هندوراس زار إسرائيل سرا، واجتمع مع مسؤولين هناك لمناقشة الشروط.