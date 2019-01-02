تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-02 10:33:39 الرضاعة الطبيعية لأكثر من 6 أشهر تحمي الأمهات من السمنة |  2019-01-02 10:20:14 الشيف النصراوي نزار جرايسي يشارك في برنامج توب شيف |  2019-01-02 10:16:34 يمان فادي نجم من بيت جن أول مولود في العام 2019 في مستشفى زيف بصفد |  2019-01-02 10:13:35 تمديد فترة اعتقال زوجين من باقة الغربية بشبهة حيازة اسلحة |  2019-01-02 10:04:16 انجاز للنائب طلب أبو عرار إقرار نهائي لتعديل قانون ينص على تحديد مدة التحقيق في الشرطة |  2019-01-02 10:02:05 محاميان من شفاعمرو وعسفيا وامرأة من الدالية مشتبهون بالاستيلاء على ارض لمتوفين وبيعها بالغش والخداع |  2019-01-02 09:24:52 الكويتية فجر السعيد تغرد بالعبرية داعية للتطبيع |  2019-01-02 09:23:50 هندوراس تنوي فتح سفارة لها في القدس |  2019-01-02 09:19:17 فيديو وصور - هدم منزل لعائلة المغربي في القدس |  2019-01-02 09:17:38 ناسا تنجح في الوصول لأبعد منطقة يستكشفها البشر |  2019-01-02 07:00:47 الطقس - انخفاض وأمطار ليلا |  2019-01-02 07:30:08 مصرع 75 شخصاً في الفلبين جراء الفيضانات |  2019-01-01 22:22:12 بومبيو لنتنياهو: سنبقى ملتزمين لإسرائيل بعد الانسحاب من سوريا |  2019-01-01 22:19:40 فالفيردي يزيد الغموض حول مستقبله |  2019-01-01 20:06:58 لائحة اتهام بحق علي سرحان من نحف بتأييد حزب الله |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

هندوراس تنوي فتح سفارة لها في القدس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت هندوراس وإسرائيل والولايات المتحدة أنها ستعقد محادثات تتناول مسألة افتتاح سفارة هندوراسية في القدس.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدره وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس هندوراس خوان هيرنانديز، عقب لقاء لهم في برازيليا على هامش مراسيم تنصيب الرئيس البرازيلي جايير بولسانارو أمس الثلاثاء.

وأشار البيان إلى اتفاق الأطراف الثلاثة على عقد محادثات في عواصمهم "لدفع عملية اتخاذ القرار بفتح سفارتين في تيغوسيجاليا (عاصمة هندوراس) والقدس"، بالإضافة إلى "تعزيز العلاقات السياسية وتنسيق التعاون التنموي في هندوراس".


وأصبحت هندوراس ثالث دولة في أمريكا اللاتينية تقتدي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قراره نقل سفارة بلاده إلى القدس، بعد غواتيمالا والأورغواي، إلا أن الأخيرة تراجعت عن هذه الفكرة في سبتمبر الماضي.


وأفادت تقارير إسرائيلية في الشهر الماضي بأن هندوراس وضعت عددا من الشروط أمام حكومة الاحتلال، قبل بدء تنفيذ إجراءات نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وذكرت التقارير أن وفدا من هندوراس زار إسرائيل سرا، واجتمع مع مسؤولين هناك لمناقشة الشروط.




كلمات متعلقة

هندوراس, تنوي, فتح, سفارة, لها, في, القدس,

تابعونــا

الكويتية فجر السعيد تغرد بالعبرية داعية للتطبيع الكويتية فجر السعيد تغرد بالعبرية داعية للتطبيع 2019-01-02 | 09:24:52

دعت الكاتبة الكويتية فجر السعيد إلى التطبيع مع اسرائيل، وإدخال رؤوس الأموال...

ناسا تنجح في الوصول لأبعد منطقة يستكشفها البشر ناسا تنجح في الوصول لأبعد منطقة يستكشفها البشر 2019-01-02 | 09:17:38

اتصل مسبار الفضاء (نيو هورايزونز) التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)...

مصرع 75 شخصاً في الفلبين جراء الفيضانات مصرع 75 شخصاً في الفلبين جراء الفيضانات 2019-01-02 | 07:30:08

أودت الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن منخفض استوائي بحياة 75 شخصاً في شرق...

بومبيو لنتنياهو: سنبقى ملتزمين لإسرائيل بعد الانسحاب من سوريا بومبيو لنتنياهو: سنبقى ملتزمين لإسرائيل بعد الانسحاب من سوريا 2019-01-01 | 22:22:12

ابلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين...

واشنطن بوست ترصد: 15 كذبة لترامب يومياً في 2018 واشنطن بوست ترصد: 15 كذبة لترامب يومياً في 2018 2019-01-01 | 10:01:35

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب أدلى بآلاف التصريحات...

أبوظبي تدخل غينيس بلوحة بانورامية في رأس السنة أبوظبي تدخل غينيس بلوحة بانورامية في رأس السنة 2019-01-01 | 08:30:33

دخلت إمارة أبوظبي موسوعة غينيس من خلال لتشكيل أكبر عدد من الأحرف في لوحة "عام سعيد...

إصابة 3 أشخاص في حادث طعن بمحطة قطارات في مانشستر إصابة 3 أشخاص في حادث طعن بمحطة قطارات في مانشستر 2019-01-01 | 08:22:24

أصيب ثلاثة أشخاص، من بينهم ضابط شرطة، في حادث طعن بسكين في محطة فيكتوريا للقطارات...

القوات الأمريكية تبدأ انسحابها من سوريا القوات الأمريكية تبدأ انسحابها من سوريا 2019-01-01 | 08:21:19

قالت وسائل اعلام دولية، إن الدفعة الأولى من القوات الأميركية المنسحبة من سوريا...

العالم يستقبل العام الميلادي الجديد 2019...صور العالم يستقبل العام الميلادي الجديد 2019...صور 0000-00-00 | 00:00:00

احتفلت دول العالم الليلة باستقبال العام الجديد 2019، فيما انطلقت الاحتفالات في عدة...

في 2018.. أدنى حصيلة سنوية لقتلى الحرب بسوريا في 2018.. أدنى حصيلة سنوية لقتلى الحرب بسوريا 2018-12-31 | 15:39:32

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، إن عام 2018 شهد أدنى حصيلة سنوية لضحايا...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حريق مسجد الجزار عكا هائل البلدة القديمة اضرار جسيمة دون اصابات اصابة بالغة حادث دراجة نارية الجنوب شاحنة اسعاف شرطة مستشفى كيبوتس جلؤون مسيرة سيارات القدس قلنسوة هدم البيوت قلنسوة ام الحيران مشاركة واسعة الجلمة جنين اغلاق معبر الجيش عالقون طلاب الجامعة الامريكية لليوم الثاني التوالي بيرم كيال لاعب الموسم برايتون الانجليزي موسم افضل مخزن منزل عين الاسد قرية غاز اسطوانات اطفاء لم تنفجر اضرار جسيمة مار يوسف الناصرة تخريج الفوج ال 64 من طلابها احتفال اهالي تخرج مدرسة ثانوية فتاة مصرع طو الكرم اصابة شخصين حاجز جبارة حادث طرق مروع اطلاق نار سيارات بيت قنبلة قنبلتان هلع صوت قرية اعتقال شاب مشتبه فؤاد بن اليعيزر وفاة مستشفى ايخيلوف اعلان رسميا عضو كنيست انفاق كرمل اصابات 30 حافلة حيفا اسعاف شرطة ركاب شاحنة تصادم لأول مرة مجلس يركا يشرك النساء في جلسته الشهريةتامر نفار مشاركة واسعة حفل افلام حيفا الغاء ميري ريغيف جلجولية افعى على الشرطي بث مباشر ليفربول أستون فيلا مباراة الدوري الانجليزي كرة القدم
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com