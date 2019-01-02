فيديو وصور - هدم منزل لعائلة المغربي في القدس

هدمت جرافات تابعة لبلدية القدس،صباح اليوم الأربعاء، منزلاً يعود للمقدسي حمزة المغربي، شمال القدس ، بحجة البناء دون ترخيص.

وقالت مصادر محلية، إن قوات من الشرطة والجيش فرضت طوقا عسكريا محكما في محيط المنزل الواقع قرب مستوطنة "عطروت" الصناعية، المقامة على أرضي قلنديا وبير نبالا شمال المدينة المقدسة، خلال عملية هدم وتدمير المنزل.