تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-02 10:33:39 الرضاعة الطبيعية لأكثر من 6 أشهر تحمي الأمهات من السمنة |  2019-01-02 10:20:14 الشيف النصراوي نزار جرايسي يشارك في برنامج توب شيف |  2019-01-02 10:16:34 يمان فادي نجم من بيت جن أول مولود في العام 2019 في مستشفى زيف بصفد |  2019-01-02 10:13:35 تمديد فترة اعتقال زوجين من باقة الغربية بشبهة حيازة اسلحة |  2019-01-02 10:04:16 انجاز للنائب طلب أبو عرار إقرار نهائي لتعديل قانون ينص على تحديد مدة التحقيق في الشرطة |  2019-01-02 10:02:05 محاميان من شفاعمرو وعسفيا وامرأة من الدالية مشتبهون بالاستيلاء على ارض لمتوفين وبيعها بالغش والخداع |  2019-01-02 09:24:52 الكويتية فجر السعيد تغرد بالعبرية داعية للتطبيع |  2019-01-02 09:23:50 هندوراس تنوي فتح سفارة لها في القدس |  2019-01-02 09:19:17 فيديو وصور - هدم منزل لعائلة المغربي في القدس |  2019-01-02 09:17:38 ناسا تنجح في الوصول لأبعد منطقة يستكشفها البشر |  2019-01-02 07:00:47 الطقس - انخفاض وأمطار ليلا |  2019-01-02 07:30:08 مصرع 75 شخصاً في الفلبين جراء الفيضانات |  2019-01-01 22:22:12 بومبيو لنتنياهو: سنبقى ملتزمين لإسرائيل بعد الانسحاب من سوريا |  2019-01-01 22:19:40 فالفيردي يزيد الغموض حول مستقبله |  2019-01-01 20:06:58 لائحة اتهام بحق علي سرحان من نحف بتأييد حزب الله |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فيديو وصور - هدم منزل لعائلة المغربي في القدس



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 هدمت جرافات تابعة لبلدية القدس،صباح اليوم الأربعاء، منزلاً يعود للمقدسي حمزة المغربي، شمال القدس ، بحجة البناء دون ترخيص.



وقالت مصادر محلية، إن قوات من الشرطة والجيش فرضت طوقا عسكريا محكما في محيط المنزل الواقع قرب مستوطنة "عطروت" الصناعية، المقامة على أرضي قلنديا وبير نبالا شمال المدينة المقدسة، خلال عملية هدم وتدمير المنزل.




كلمات متعلقة

فيديو, وصور, -, هدم, منزل, لعائلة, المغربي, في, القدس,

تابعونــا

الشيف النصراوي نزار جرايسي يشارك في برنامج توب شيف الشيف النصراوي نزار جرايسي يشارك في برنامج توب شيف 2019-01-02 | 10:20:14

يشارك الشيف نزار جرايسي ابن مدينة الناصرة في برنامج توب شيف على قناة ال mbc . وكان...

يمان فادي نجم من بيت جن أول مولود في العام 2019 في مستشفى زيف بصفد يمان فادي نجم من بيت جن أول مولود في العام 2019 في مستشفى زيف بصفد 2019-01-02 | 10:16:34

في الدقائق الاولى من اليوم الاول للعام 2019 , رزق الزوجان حنان وفادي نجم من بيت جن،...

تمديد فترة اعتقال زوجين من باقة الغربية بشبهة حيازة اسلحة تمديد فترة اعتقال زوجين من باقة الغربية بشبهة حيازة اسلحة 2019-01-02 | 10:13:35

تطلب الشرطة من المحكمة اليوم تمديد فترة اعتقال زوجين من مدينة باقة الغربية...

انجاز للنائب طلب أبو عرار إقرار نهائي لتعديل قانون ينص على تحديد مدة التحقيق في الشرطة انجاز للنائب طلب أبو عرار إقرار نهائي لتعديل قانون ينص على تحديد مدة التحقيق في الشرطة 2019-01-02 | 10:04:16

في انجاز للنائب طلب ابو عرار مر تعديل قانون قدمه للكنيست بالقراءات الثلاث، والذي...

محاميان من شفاعمرو وعسفيا وامرأة من الدالية مشتبهون بالاستيلاء على ارض لمتوفين وبيعها بالغش والخداع محاميان من شفاعمرو وعسفيا وامرأة من الدالية مشتبهون بالاستيلاء على ارض لمتوفين وبيعها بالغش والخداع 2019-01-02 | 10:02:05

اعتقلت الشرطة في لواء حيفا محاميين من عسفيا وشفاعمرو وامرأة من دالية الكرمل تعمل...

الطقس - انخفاض وأمطار ليلا الطقس - انخفاض وأمطار ليلا 2019-01-02 | 07:00:47

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من...

لائحة اتهام بحق علي سرحان من نحف بتأييد حزب الله لائحة اتهام بحق علي سرحان من نحف بتأييد حزب الله 2019-01-01 | 20:06:58

فدمت النيابة العامة اليوم الثلاثاء لائحة اتهام للمحكمة المركزية في حيفا بحق علي...

اصابة بالغة الخطورة لسيدة في حادث طرق قرب الشبلي اصابة بالغة الخطورة لسيدة في حادث طرق قرب الشبلي 2019-01-01 | 20:02:05

وقع مساء اليوم الثلاثاء حادث طرق مروع على شارع 65 بين ام الغنم والشبلي اثر تصادم...

النائب عيساوي فريج لنقابة المحامين: انتم محرضون، راجعوا انفسكم، الجمهور اقوى منكم النائب عيساوي فريج لنقابة المحامين: انتم محرضون، راجعوا انفسكم، الجمهور اقوى منكم 2019-01-01 | 19:45:13

طالب رئيس لوبي المتدربين في الكنيست النائب عيساوي فريج مقدم اقتراح قانون...

مصرع شاب 36 عاماً دهساً في قلنسوة مصرع شاب 36 عاماً دهساً في قلنسوة 2019-01-01 | 19:39:05

لقي شاب يبلغ من العمر 36 عاماً مصرعه أثر حادث دهس في مدينة قلنسوة مساء اليوم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids المحامية الواز زعروره كفر مندا تعيين قاضية محكمة الصلح حيفا وادي حمام اهالي مياه الامطار غمرت روضة المحبة اطفال حل مشكلة شتاء فصل كنان عرفات حمدان اصابة طفل مجد الكروم دهس حادث تعرض دورة سباحة سفريات سيارة مصرع شاب طعنا اصابة اخر اصابات طفيفة الشرطة وادي عارة اسعاف جريمة قتل كفر قاسم محمد فارس جوابرة تشييع جثمان صحية الشجار فجر السبت النقب الشاب ابراهيم ملحم عرعرة طفل محمد بعد انتظار 10 سنوات يرزق يرزقان اهالي حي وادي العين قرية عرابه اغلاق شارع احتجاج غرق بيوت اسفلتبيرم كيال لاعب برايتون الانجليزي نزهة لندن عائلته صور شوارع جمارك ميناء حيفا ملثم لعبة سكين حجر لفحة انا قادمون يا قدس احتراق بيت رهط اصابات خطيرة اطفاء اخماد طواقم حي 24ام الفحم اعتقال شبان القاء حجارة زجاجات حارقة الشرطة حملة مواجهات مشتبهون علي سلام بلدية الناصرة زيدان اسراء عابد الشابة اطلاق نار يزور الناصرة أئمة المساجد الاهالي ام الفحم يتظاهرون ضد اطلاق النار بيع السلاحغطاس فاتن سرطان ثدي مؤتمر الناصرة مكافحة جمعية السران واكيم واكيم لوز شارونة الحدثة مسيرة اعتدوا محكمة شجرة لوز مسيرة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com