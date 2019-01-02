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الطقس - انخفاض وأمطار ليلا



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 يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وباردً نسبياً نهاراً، وبارداً بشكل واضح ليلاً، وخلال ساعات المساء والليل تسقط الأمطار على المناطق الشمالية من البلاد، ويحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق الوسطى والجنوبية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.



يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً بوجه عام، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات من الأمطار على أجزاء من المناطق الشمالية من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة


يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً بشكل واضح ليلاً، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.


يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً بشكل واضح ليلاً، وخلال ساعات الليل تتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار فوق بعض المناطق الشمالية من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعةيطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً إلى شديد البرودة، وتسقط الأمطار التي تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية وزخات البرد أحيانا على المناطق الشمالية والوسطى من البلاد، وخاصة خلال ساعات ما بعد الظهر والمساء، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا




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