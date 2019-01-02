تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-02 10:33:39 الرضاعة الطبيعية لأكثر من 6 أشهر تحمي الأمهات من السمنة |  2019-01-02 10:20:14 الشيف النصراوي نزار جرايسي يشارك في برنامج توب شيف |  2019-01-02 10:16:34 يمان فادي نجم من بيت جن أول مولود في العام 2019 في مستشفى زيف بصفد |  2019-01-02 10:13:35 تمديد فترة اعتقال زوجين من باقة الغربية بشبهة حيازة اسلحة |  2019-01-02 10:04:16 انجاز للنائب طلب أبو عرار إقرار نهائي لتعديل قانون ينص على تحديد مدة التحقيق في الشرطة |  2019-01-02 10:02:05 محاميان من شفاعمرو وعسفيا وامرأة من الدالية مشتبهون بالاستيلاء على ارض لمتوفين وبيعها بالغش والخداع |  2019-01-02 09:24:52 الكويتية فجر السعيد تغرد بالعبرية داعية للتطبيع |  2019-01-02 09:23:50 هندوراس تنوي فتح سفارة لها في القدس |  2019-01-02 09:19:17 فيديو وصور - هدم منزل لعائلة المغربي في القدس |  2019-01-02 09:17:38 ناسا تنجح في الوصول لأبعد منطقة يستكشفها البشر |  2019-01-02 07:00:47 الطقس - انخفاض وأمطار ليلا |  2019-01-02 07:30:08 مصرع 75 شخصاً في الفلبين جراء الفيضانات |  2019-01-01 22:22:12 بومبيو لنتنياهو: سنبقى ملتزمين لإسرائيل بعد الانسحاب من سوريا |  2019-01-01 22:19:40 فالفيردي يزيد الغموض حول مستقبله |  2019-01-01 20:06:58 لائحة اتهام بحق علي سرحان من نحف بتأييد حزب الله |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مصرع 75 شخصاً في الفلبين جراء الفيضانات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أودت الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن منخفض استوائي بحياة 75 شخصاً في شرق الفلبين، فيما تواصل فرق الطوارئ البحث عن مزيد من الضحايا.



وقال المكتب الوطني للحد من مخاطر الكوارث، إن ما لا يقل عن 16 شخصاً ما زالوا في عداد المفقودين في منطقتين بشرق الفلبين كانتا الأكثر تضررا من المنخفض الذي وصل إلى اليابسة يوم السبت الماضي.


ولقي 59 شخصا حتفهم في منطقة بيكول، و13 آخرون في منطقة فيساياس الشرقية المجاورة، وفقا لما ذكره إدجار بوزاداس، المتحدث باسم مكتب الحد من مخاطر الكوارث.


وأضاف أن ثلاثة أشخاص آخرين لقوا حتفهم في مناطق أخرى تضررت من الأمطار الغزيرة.


وقال بوزاداس: "لقي معظم الضحايا حتفهم في الانهيارات الأرضية".




كلمات متعلقة

مصرع, 75, شخصاً, في, الفلبين, جراء, الفيضانات,

تابعونــا

الكويتية فجر السعيد تغرد بالعبرية داعية للتطبيع الكويتية فجر السعيد تغرد بالعبرية داعية للتطبيع 2019-01-02 | 09:24:52

دعت الكاتبة الكويتية فجر السعيد إلى التطبيع مع اسرائيل، وإدخال رؤوس الأموال...

هندوراس تنوي فتح سفارة لها في القدس هندوراس تنوي فتح سفارة لها في القدس 2019-01-02 | 09:23:50

أعلنت هندوراس وإسرائيل والولايات المتحدة أنها ستعقد محادثات تتناول مسألة افتتاح...

ناسا تنجح في الوصول لأبعد منطقة يستكشفها البشر ناسا تنجح في الوصول لأبعد منطقة يستكشفها البشر 2019-01-02 | 09:17:38

اتصل مسبار الفضاء (نيو هورايزونز) التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)...

بومبيو لنتنياهو: سنبقى ملتزمين لإسرائيل بعد الانسحاب من سوريا بومبيو لنتنياهو: سنبقى ملتزمين لإسرائيل بعد الانسحاب من سوريا 2019-01-01 | 22:22:12

ابلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين...

واشنطن بوست ترصد: 15 كذبة لترامب يومياً في 2018 واشنطن بوست ترصد: 15 كذبة لترامب يومياً في 2018 2019-01-01 | 10:01:35

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب أدلى بآلاف التصريحات...

أبوظبي تدخل غينيس بلوحة بانورامية في رأس السنة أبوظبي تدخل غينيس بلوحة بانورامية في رأس السنة 2019-01-01 | 08:30:33

دخلت إمارة أبوظبي موسوعة غينيس من خلال لتشكيل أكبر عدد من الأحرف في لوحة "عام سعيد...

إصابة 3 أشخاص في حادث طعن بمحطة قطارات في مانشستر إصابة 3 أشخاص في حادث طعن بمحطة قطارات في مانشستر 2019-01-01 | 08:22:24

أصيب ثلاثة أشخاص، من بينهم ضابط شرطة، في حادث طعن بسكين في محطة فيكتوريا للقطارات...

القوات الأمريكية تبدأ انسحابها من سوريا القوات الأمريكية تبدأ انسحابها من سوريا 2019-01-01 | 08:21:19

قالت وسائل اعلام دولية، إن الدفعة الأولى من القوات الأميركية المنسحبة من سوريا...

العالم يستقبل العام الميلادي الجديد 2019...صور العالم يستقبل العام الميلادي الجديد 2019...صور 0000-00-00 | 00:00:00

احتفلت دول العالم الليلة باستقبال العام الجديد 2019، فيما انطلقت الاحتفالات في عدة...

في 2018.. أدنى حصيلة سنوية لقتلى الحرب بسوريا في 2018.. أدنى حصيلة سنوية لقتلى الحرب بسوريا 2018-12-31 | 15:39:32

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، إن عام 2018 شهد أدنى حصيلة سنوية لضحايا...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids روسيةمحجبةلقباجملعيونجمالفيديو مفرق رهط شوكت سيارة حادث طرق مروع اصابات مفرق الجنوب سرطة وكر مخدرات قرية البقيعة اعداد تجهيز كمية اعتقال شاب الشرطة عين الاسد وفاة الطالب بلال عامر مصرع لينا احمد شابة اطلاق نار الرامة قتيل مصاب حي الجنود المسرحين شرطة اسعاف حادث انفجار حافلة القدس اصابات متفاوته خطيرة شرطة اسعاف استنفار امني مثقال زيدان كفر مندا محكمة مواجهات الشرطة تنظيم مظاهرة القاء حجارةالشاباك اعتقال خلية فتيان من بير السكة القاء الحجارة الزجاجات الحارقة على السيارات شارع 6 راشد لافي الناصرة نتسيرت عيليت اسرائيل بطولة كمال اجسام مشاركة مدرب رفعت ترك اقالة تدريب مكابي اخاء الناصرة الدرجة الممتازة المدربمطعم قاعة كابول دون ترخيص البناء أفراح حجة مصرع شاب منطقة مفتوحة انقلاب تراكتورون يفنئيل اسعاف شرطة وفاة انقاذ حادث طعن محمد الهواشلة شاب عربي ضواحي ديمونا الشرطة تحقق خلفية جنائية على ما يبدو اصابة عامل من عرابة مدينة طمرة منطقة صناعية مستشفى حادث عمل تخليص عامل سقط من ارتفاع شاهق ورشة بناء هود هشارون مستشفى اسعاف شرطة تحقيق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com