مصرع, 75, شخصاً, في, الفلبين, جراء, الفيضانات,

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دعت الكاتبة الكويتية فجر السعيد إلى التطبيع مع اسرائيل، وإدخال رؤوس الأموال...
أعلنت هندوراس وإسرائيل والولايات المتحدة أنها ستعقد محادثات تتناول مسألة افتتاح...
اتصل مسبار الفضاء (نيو هورايزونز) التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)...
ابلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين...
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب أدلى بآلاف التصريحات...
دخلت إمارة أبوظبي موسوعة غينيس من خلال لتشكيل أكبر عدد من الأحرف في لوحة "عام سعيد...
أصيب ثلاثة أشخاص، من بينهم ضابط شرطة، في حادث طعن بسكين في محطة فيكتوريا للقطارات...
قالت وسائل اعلام دولية، إن الدفعة الأولى من القوات الأميركية المنسحبة من سوريا...
احتفلت دول العالم الليلة باستقبال العام الجديد 2019، فيما انطلقت الاحتفالات في عدة...
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، إن عام 2018 شهد أدنى حصيلة سنوية لضحايا...