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بومبيو لنتنياهو: سنبقى ملتزمين لإسرائيل بعد الانسحاب من سوريا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ابلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال لقائهما اليوم بالبرازيل ان الولايات المتحدة ستبقى ملتزمة لإسرائيل أيضا بعد الانسحاب الأمريكي من سوريا.  وقال بومبيو خلال لقائهما في البرازيل ان "قرار الانسحاب من سوريا لن يغير شيئا من علاقة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل، التزامنا للشرق الأوسط والحفاظ على امن إسرائيل سيبقى كما هو أيضا بعد القرار". مشددا على ان الولايات المتحدة ستستمر بمحاربة داعش والعمل ضد إيران.  من جانبه أشاد بومبيو بإدارة نتنياهو لعملية "درع الشمال" والكشف عن انفاق لحزب الله توغلت في الأراضي الإسرائيلي، وقال متوجها لنتنياهو :"قمتم بعمل مذهل بعملية مذهل في عملية "درع الشنال"، نحن نتفهم التهديد الذي طرأ على امن إسرائيل من سوريا وحزب الله".  من جانبه قال نتنياهو في مستهل اللقاء انه "سعيد للاجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي للمرة الثانية خلال شهر، يبدو لي ان هناك الكثير من الأمور التي يجب ان نتحدث بها"، وقال ان الجانبين سيناقشان التعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة، خصوصا علامات الاستفهام التي أثيرت بعد قرار ترامب الانسحاب من سوريا.والموضوع الاخر الذي ستتم مناقشته بحسب نتنياهو هو "الجهود الرامية لاحتواء ايران في الشرق الأوسط " وقال نتنياهو ان "هذه هي اهدافنا المشتركة"، وقال:"يجب علي القول بانني اقدر جدا الدعم القوي الذي لا يلين الذي تقدمه انت والرئيس (ترامب)، قدمتم لنا في جهودنا للدفاع عن النفس ضد سوريا وحزب الله بالايام الأخيرة. هناك الكثير من الأمور التي يجب ان نتحدث عنها"وتابع نتنياهو: "سنناقش كيف نعمق تعاوننا الاستخباراتي والعملي في سوريا وفي أماكن أخرى وعن الطرق لكبح العدوانية الإيرانية في الشرق الأوسط، وهذا هدف مشترك"
بومبيو لنتنياهو: سنبقى ملتزمين لإسرائيل بعد الانسحاب من سوريا




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