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فالفيردي يزيد الغموض حول مستقبله



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أثار إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، المزيد من الغموض حول مستقبله مع النادي الكتالوني، بعدما أكد أنه لا يعرف ماذا سيفعل الموسم المقبل. وتابع فالفيردي في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أحاول تحقيق كل الأهداف، وسنرى ما سيحدث". وتابع: "لا أعرف ما سيحدث في الموسم المقبل، كلنا نعلم كيف تسير الأمور، لا أفكر في المستقبل البعيد، إذا فزت في مباراة يفرح الجميع، وإذا خسرت فأنت تحت المراقبة، ما أريده هو أن يرضى الجميع عن عملي، ولكن لن ننخدع، فإذا لم تفز بالدوري فالجميع ينظر إلى المدرب لأنه المسؤول". وحول ما فعله خلال عام ونصف مع برشلونة، أضاف: "نحن في وضع تعلم مستمر، كل يوم عليك مواجهة شيء يجب عليك مواجهته بطريقة أو بأخرى". وواصل: "عندما تتولى إدارة فريق بحجم البارسا فإن المهام كثيرة، الفريق يواصل العمل، ويكبر كل يوم من أجل جعل الجماهير سعيدة، كل شيء يتم تحليله". جدير بالذكر أن عقد فالفيردي ينتهي في يونيو المقبل، وهناك بند في عقد المدرب يسمح بتمديده لموسم إضافي.
فالفيردي يزيد الغموض حول مستقبله




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