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لائحة اتهام بحق علي سرحان من نحف بتأييد حزب الله



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



فدمت النيابة العامة اليوم الثلاثاء لائحة اتهام للمحكمة المركزية في حيفا بحق علي سرحان البالغ من العمر 64 عاماً بتهم التخابر مع عميل اجنبي وتأييد جهات معادية بحسب ما جاء في لائحة الاتهام .


كما واتهم سرحان بالانضمام لمجموعة واتس اب تدعم حزب الله اللبناني وزعيمه حسن نصر الله والمشاركة بنشر منشورات مؤيده لحزب الله وفيديوهات من شبكة المنار التلفزيونية التابعة لحزب الله , كما وقام سرحان بحسب ما ورد في لائحة الاتهام بنشر صور لحسن نصرالله عبر حسابه بالفيسبوك وصور لجنود اسرائيليين على الحدود وصور للمسجد الاقصى بخلفية الرئيس السوري بشار الاسد ومنشورات ان القدس عاصمة فلسطين ومنشورات اخرى .

النيابة طلبت من المحكمة تمديد اعتقاله حتى انهاء الاجراءت القانونية .
لائحة اتهام بحق علي سرحان من نحف بتأييد حزب الله




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