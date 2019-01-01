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اصابة بالغة الخطورة لسيدة في حادث طرق قرب الشبلي



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



وقع مساء اليوم الثلاثاء حادث طرق مروع على شارع 65 بين ام الغنم والشبلي اثر تصادم سيارتين , وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال ان الحادث اسفر عن اصابة بالغة لسيدة بالخمسينيات من عمرها واصابة متوسطة لشاب 20 عاماً .


الطواقم الطبية نقلت المصابين لمستشفى هعيمك في العفولة لاستكمال العلاج , الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة بالغة الخطورة لسيدة في حادث طرق قرب الشبلي




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