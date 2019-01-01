النائب, عيساوي, فريج, لنقابة, المحامين:, انتم, محرضون،, راجعوا, انفسكم،, الجمهور, اقوى, منكم,

طالب رئيس لوبي المتدربين في الكنيست النائب عيساوي فريج مقدم اقتراح قانون "الفاكتور"، ممثل نقابة المحامين في الجلسة التي بحثت اليوم في تحضير اقتراح القانون للقراءة الاولى بمراجعة النفس واحقاق العدل تجاه المحامين الذين تم افشالهم في امتحانات نقابة المحامين منذ شهر ايار 2015 بشكل ممنهج، وبشكل خاص في امتحاني كانون الاول 2017 وحزيران 2018 والموافقة على اقتراح القانون.

ووجه النائب فريج جل غضبه على النقابة التي اهتمت بنشر اعلانات محرضة ضد القانون في وسائل الاعلام العبرية وبشكل بارز في حين لم تهتم بتحضير مبعوثها وممثلها للجلسة بالمعلومات اللازمة المطلوبة.يشار الى انه في نهاية الجلسة وافقت اللجنة المشتركة من لجنتي الكنيست والقانون على اقتراح القانون وستصوت الكنيست بعد قليل على اقتراح قانون الفاكتور بالقراءة الاولى.