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مصرع شاب 36 عاماً دهساً في قلنسوة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



لقي شاب يبلغ من العمر 36 عاماً مصرعه أثر حادث دهس في مدينة قلنسوة مساء اليوم الثلاثاء .


وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان شاب تعرض للدهس في مدينة قلنسوة , قمنا بنقله من مفرق الطيبة بعد ان وصل الينا بسيارة خصوصية فاقداً للوعي وتم اعلان وفاته على الفور .
الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .
مصرع شاب 36 عاماً دهساً في قلنسوة




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