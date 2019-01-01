مصرع, شاب, 36, عاماً, دهساً, في, قلنسوة,

وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان شاب تعرض للدهس في مدينة قلنسوة , قمنا بنقله من مفرق الطيبة بعد ان وصل الينا بسيارة خصوصية فاقداً للوعي وتم اعلان وفاته على الفور .الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .

لقي شاب يبلغ من العمر 36 عاماً مصرعه أثر حادث دهس في مدينة قلنسوة مساء اليوم الثلاثاء .

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