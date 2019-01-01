مصرع, شخصين, في, حادث, طرق, قرب, الخليل,

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اجرت شرطة المرور الفلسطينية استطلاعا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي...
أعلن مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة الفلسطينية د. ياسر بوزية عن إصابة 100...
للمرة الأولى خلال شهر ونصف، أطلق صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل، مساء الجمعة، وسقط...
بلغت حصيلة ضحايا انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ بدء المسيرات...
قررت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، توسيع مساحة المشاركة الجماهيرية...
كثفت قوات الجيش الإسرائيلي، الليلة، من تواجدها على مداخل مدينة الخليل الشمالي...
هددت السلطة بانها ستتخذ قرارات من جانب واحد في حال استمرت اسرائيل بالتنكر...
كشفت القناة العاشرة الإسرائيلية، السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين...
أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم السبت، عن استشهاد مواطن متأثرا بجراح التي...
صرّح رئيس بلدية بيت لحم المحامي أنطون سلمان بأنّ مدينة بيت لحم هادئة وآمنة، مؤكدا...