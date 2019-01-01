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مصرع شخصين في حادث طرق قرب الخليل



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جاء بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:وقع حادث طرق  على الطريق 60   شمالي بيت حجاي  بين سيارتين فلسطينيتين وشاحنة إسرائيلية.


طواقم طبية اعلنت في المكان عن وفاة مسافرين وإصابة آخرين بإصابات بالغة ومتوسطة حيث أحيلوا الى تلقي العلاج.

 أفراد شرطة اسرائيل يوجهون حركة المرور في المكان.

محققون مختصو حوادث الطرق شرعوا بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.




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