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التحقيق مع سيدة من باقة الغربية بعد العثور على اسلحة في منزلها



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جاء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: الشرطة أحالت الى التحقيق قبل قليل  إمرأة من سكان باقة الغربية في الأربعينات من عمرها الى مركز شرطة باقة الغربية للاشتباه بها بحيازة أسلحة غير  في منزلها بصورة غير قانونية.


قبل قليل أنهى أفراد شرطة باقة الغربية نشاط مبادر به، في باقة الغربية ، فضبطوا أثناء تفتيش منزل في بافة الغربية  3 قطع سلاح اتوماتيكية واحدة من نوع M16 ، و إثنتين من نوع كارلو ، بالإضافة إلى ذلك ، تم العثور على مئات من حبات الذخيرة بأقطار مختلفة*

 لاحقا سيتم إستجواب زوج المشتبهة بشبهة حيازة أسلحة وذخيرة بصورة غير قانونية.

 مع نهاية التحقيق ، ستقرر الشرطة ما هي الإجراءات التي ستتخذها بحقهما للتقدم في القضية بما في ذلك توقيفهما على ذمة التحقيق.





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