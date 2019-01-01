اعتقال, مشتبهين, من, الطيبة, وكفر, قاسم, بقتل, صراف, فلسطيني, من, طولكرم,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة شرعت بالتحقيق في هذه القضية بأعقاب تلقي بلاغ بعد مرور أسبوعين من عملية سطو مسلح على أحد الصرافين في طولكرم الذي توفي متأثرا بجراحه بعد طعنه عليه على يد المشتبهين.

وكشف التحقيق في الحادث أن عددا من المشتبهين وصلوا إلى بيت صراف فلسطيني الذي يعيش في مدينة طولكرم بعد معرفة معلومات انه يملك بحوزته مبلغ طائل من المال فرصد المشتبهين الضحية بينما كان جالسا في سيارته بالقرب من منزله، وبينما خرج من سيارته واتجه نحو منزله حاول المشتبهون سرقة حقيبتة التي إحتوت على مبلغ نقدي بقيمة 300،000 ₪.الضحية قاوم المشتبهين فقاموا بالإعتداء عليه وطعنه. لاحقا أحيل الضحية الى المستشفى في طولكرم حيث أعلن عن وفاته.المشتبهين لاذوا بالفرار من المكان وتركوا الحقيبة وبداخها الاموال.خلال التحقيق، تم جمع بينات وأدلة وتم القيام بعمليات تحقيق بهدف رصد المشتبهين، وقبل بضعة أيام، تم إلقاء القبض عليهم أحدهم من الطيبة والثاني من كفر قاسم للاشتباه بهما بالقتل والسطو المسلح.خلال جلسة عقدت الليلة الماضية في محكمة الصلح في بيتاح تيكفا تم تمديد توقيف المشتبهين حتى 6.1.2019.التحقيق في القضية مستمر.