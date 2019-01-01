مهمة, تعاقدية, تنتظر, ريال, مدريد, في, 2019,

يدخل ريال مدريد 2019 وأمامه الكثير من الأهداف، بعد أن حقق عديد الإنجازات خلال الأعوام الماضية، آخرها كان التتويج بمونديال الأندية للعام الثالث على التوالي.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن أحد أبرز أهداف الميرنجي في العام الجديد، الحفاظ على اثنين من أبرز لاعبيه، حيث يدخل كل من سيرجيو راموس، قائد الفريق، ولوكا مودريتش الفائز بالكرة الذهبية، العام الأخير في عقديهما مع النادي.ويبحث النادي الملكي بقيادة رئيسه فلورنتينو بيريز، عن الحفاظ على اللاعبين وتمديد عقديهما خلال العام الجاري، على الرغم من أنهما تخطيا حاجز الـ30 عاما. وربطت العديد من التقارير، مودريتش بالرحيل عن ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، وسط اهتمام كبير من إنتر ميلان، وهذا ما يشير إلى أن مفاوضات الملكي ريال مدريد مع الكرواتي، لن تكون سهلة.من ناحية أخرى فإن القائد سيرجيو راموس يرغب بالبقاء في ريال مدريد، إلا أن هذا لن يثنيه عن رفع سقف مطالبه، عند بدء المفاوضات مع النادي الملكي.