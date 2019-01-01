تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-01 17:39:13 اعتقال مشتبهين من الطيبة وكفر قاسم بقتل صراف فلسطيني من طولكرم |  2019-01-01 17:29:44 مهمة تعاقدية تنتظر ريال مدريد في 2019 |  2019-01-01 17:27:58 رئيسة العليا تامر بتوسيع تركيبة القضاة إلى أحد عشر قاض للبت في التماس النائب أكرم حسون ضد قانون القومية |  2019-01-01 17:23:55 شرطة السير تعرض معطيات إنجازاتها للعام 2018 |  2019-01-01 17:22:27 الغاء الاضراب المقرر ليوم الاحد بعد المصادقة على بنود قانون سقايل البناء‎ |  2019-01-01 15:49:50 الطفلة مينا حسن من المشهد اول مولودة في البلاد عام 2019 في مستشفى الناصرة الانجليزي |  2019-01-01 11:51:30 التقرير التلخيصي لبطيرم لعام 2018: انخفاض ملحوظ في وفيات الأطفال العرب جراء التعرض لحوادث غير متعمدة‎ |  2019-01-01 11:42:12 آفي جباي يعلن فض المعسكر الصهيوني وفك الشراكة مع ليفني |  2019-01-01 10:52:07 مع بداية العام 2019 - رفع اسعار الكهرباء والمياه للمستهلك وخفض اسعار الوقود ب 18 أغورة للتر |  2019-01-01 10:37:51 الكنيست تحظر الدعارة والزنا قانونيًا: فرض غرامات مالية قد تصل لعشرات آلاف الشواكل |  2019-01-01 10:29:27 عضو الكنيست دوف حنين يعلن انهاء عمله البرلماني بعد 12 عاما وعدم ترشحه في الانتخابات القادمة |  2019-01-01 10:08:46 ضبط 58 سائقًا قادوا تحت تأثير الكحول وتحرير مئات المخالفات المرورية خلال ليلة رأس السنة |  2019-01-01 10:01:35 واشنطن بوست ترصد: 15 كذبة لترامب يومياً في 2018 |  2019-01-01 10:00:32 قيمته 150 مليون يورو.. صلاح الأغلى في الدوري الإنجليزي |  2019-01-01 09:12:02 صور - انزلاق سيارة في واد بالشمال واصابة السائقة |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مهمة تعاقدية تنتظر ريال مدريد في 2019



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يدخل ريال مدريد 2019 وأمامه الكثير من الأهداف، بعد أن حقق عديد الإنجازات خلال الأعوام الماضية، آخرها كان التتويج بمونديال الأندية للعام الثالث على التوالي. 

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن أحد أبرز أهداف الميرنجي في العام الجديد، الحفاظ على اثنين من أبرز لاعبيه، حيث يدخل كل من سيرجيو راموس، قائد الفريق، ولوكا مودريتش الفائز بالكرة الذهبية، العام الأخير في عقديهما مع النادي. 
ويبحث النادي الملكي بقيادة رئيسه فلورنتينو بيريز، عن الحفاظ على اللاعبين وتمديد عقديهما خلال العام الجاري، على الرغم من أنهما تخطيا حاجز الـ30 عاما.  وربطت العديد من التقارير، مودريتش بالرحيل عن ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، وسط اهتمام كبير من إنتر ميلان، وهذا ما يشير إلى أن مفاوضات الملكي ريال مدريد مع الكرواتي، لن تكون سهلة. 
من ناحية أخرى فإن القائد سيرجيو راموس يرغب بالبقاء في ريال مدريد، إلا أن هذا لن يثنيه عن رفع سقف مطالبه، عند بدء المفاوضات مع النادي الملكي.
مهمة تعاقدية تنتظر ريال مدريد في 2019




كلمات متعلقة

مهمة, تعاقدية, تنتظر, ريال, مدريد, في, 2019,

تابعونــا

اضافة جديدة يقدمها رونالدو ليوفنتوس اضافة جديدة يقدمها رونالدو ليوفنتوس 2019-01-01 | 12:40:25

بعد 4 اشهر فقط من انتقال البرتغالي كريستيانو ​رونالدو​ الى ​يوفنتوس الايطالي​...

قيمته 150 مليون يورو.. صلاح الأغلى في الدوري الإنجليزي قيمته 150 مليون يورو.. صلاح الأغلى في الدوري الإنجليزي 2019-01-01 | 10:00:32

احتل نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح المركز الأول في القيمة التسويقية للاعبي...

مبابي ينزع صورة كريستيانو رونالدو.. ويضع البديل مبابي ينزع صورة كريستيانو رونالدو.. ويضع البديل 2019-01-01 | 08:27:43

أعاد النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، مهاجم ونجم نادي باريس سان جرمان، نشر صورة...

بوفون: تمنيت مزاملة رونالدو.. ولست من يُشترى بالمال بوفون: تمنيت مزاملة رونالدو.. ولست من يُشترى بالمال 2018-12-31 | 22:40:46

لم يخف جيانلويجي بوفون، حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، تمنيه اللعب بجوار...

اللاعب علي خطيب يوقع في مكابي الاخاء الناصرة اللاعب علي خطيب يوقع في مكابي الاخاء الناصرة 2018-12-31 | 15:45:20

وقع فريق الدرجة الممتازة مكابي الاخاء الناصرة مع اللاعب الشفاعمري علي خطيب...

صفقة مودريتش تعود للواجهة.. وإنتر ميلانو يعترف صفقة مودريتش تعود للواجهة.. وإنتر ميلانو يعترف 2018-12-31 | 12:50:30

عاد الحديث مرة أخرى عن انتقال نجم خط وسط فريق ريال مدريد الإسباني ومنتخب كرواتيا،...

هدافو 2018.. ميسي يتصدر ورونالدو يتراجع وصلاح يتألق هدافو 2018.. ميسي يتصدر ورونالدو يتراجع وصلاح يتألق 2018-12-31 | 11:50:16

أفضل هدافي عام 2018.. ميسي يتصدر ورونالدو يتراجع وصلاح يتألق تاريخ النشر:31.12.2018 | 06:50...

راموس ينهي العام 2018 بلا بطاقة حمراء راموس ينهي العام 2018 بلا بطاقة حمراء 2018-12-31 | 10:08:43

أنهى الإسباني سيرخيو راموس مدافع نادي ريال مدريد عام 2018 ، دون الحصول على أي بطاقة...

غوارديولا : ليفربول أفضل فريق في العالم غوارديولا : ليفربول أفضل فريق في العالم 2018-12-31 | 08:34:35

قبل 3 أيام فقط من مباراة القمة المرتقبة في الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي...

إنتر يوضح موقفه من عودة مورينيو وصفقة مودريتش إنتر يوضح موقفه من عودة مورينيو وصفقة مودريتش 2018-12-30 | 18:55:00

كشف بييرو أوسيليو، المدير الرياضي لإنتر ميلان، حقيقة عودة البرتغالي جوزيه...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شمعون جابسو السجن لمدة 100 يوم يغادر الافراج اطلاق سراح نتسيرت عيليت سابقا16 قاضيا جديدا يؤدون تصريح الولاء ألواز زعرورة عبد الحليم كفر مندا القسم ريفلين رئيس الدولةالشاب محمد اسعد صالح سليمان وفاة متأثرا بجراحه الخطيرة اطلاق نار الطيبة اصابة شاب حرجة بالغة الشرطة مدينة مصرع عبد الناصرة جبارة توفيق اغبارية ام الفحم اطلاق 21 رصاصة سيارة شقيقي مركونة حي الميدان مدينة شرطة الغاء رحلات مدرسية الاوضاع الامنية في البلاد القدس 18 طلابطالبة بكير مرح القدس بادعاء طعن يهودي الشيخ جراح القدس اطلاق النار عليها اصابتهاالمدرسة الثانوية شفاعمرو أ خنيفس تحتفل احتفال تخريج الفوج ال 18 من طلابها مدينة الثانوية ساعيدك الى غزة شاب من طرعان القطار السريع حيفا جواد نصار أبو سنان الشاملة تخريج الفوج الثامن العشرين 28 احتفال ثانوية مدرسة طلاب قرية شجرة الميلاد اضاءة الالاف احتفال المجيد عيد مدينة حادث طرق مروع انقلاب سيارة مفرق رهط الجنوب الشرطة المستشفى المدرسة الرثوذكسية حيفا تخريج الفوج من طلابها ال 61 مدينة حيفا اصابة سائق خطيرة حادث طرق داريم مفرق شاحنة مواد خطرة سيارة سطو مسلح كفر ياسيف مشتبه شرطة سرقة مسدس سلا ح فرع بنك البريد
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com