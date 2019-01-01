رئيسة, العليا, تامر, بتوسيع, تركيبة, القضاة, إلى, أحد, عشر, قاض, للبت, في, التماس, النائب, أكرم, حسون, ضد, قانون, القومية,

رئيسة محكمة العدل العليا استر حايوت تصدر قرار بتوسيع تركيبة البت في الالتماس الذي قدمه النائب أكرم حسون بواسطة منتدى المحامين الدروز ورئيسه سامر علي وذلك من تركيبة ثلاثة قضاة إلى إحدى عشر قاض وذلك نسبة لأهمية القضية وحساسيتها.

كما وارجأت القاضية حايوت موعد البت وإعطاء الدولة فرصة للرد وتقديم لائحة الدفاع حتى الموعد الجديد.النائب أكرم حسون والذي كان اول من قدم التماس للعليا ضد قانون القومية بواسطة منتدى المحامين الدروز ورئيسه سامر علي قال أن قرار رئيسة محكمة العدل العليا وان دل على شيء فهو يدل أن للعليا سيكون موقف في هذا القانون المجحف وقرار أبطاله او تصحيحه!كما واضاف حسون أن هذه الخطوة من قبل القاضية حايوت هي بمثابة او طعنة في هذا القانون العنصري والذي يجب أبطاله او تصحيحه في شتى الطرق.رئيس منتدى المحامين سامر علي عقب قائلا: "العليا ستبت في اول التماس آلا وهو التماس النائب حسون وتوسيع التركيبة يدل على نوايا العليا، ليس لدي شك أننا سنحقق سابقة قانونية في أبطال او الغاء او تصحيح قانون اساس، نراقب وندرس جميع الإدعاءات القانونية ونقف بالمرصاد"!واضاف: "ان قرار رئيسة المحكمة كان مفاجىء حيث ان قرار توسيع تأليف القضاة من ثلاثة الى اكثر تكون ما بعد الجلسة التمهيدية بتأليفة ثلاث قضاة ، الا ان قرار رئيسة المحكمة العليا على توسيع تركيبة القضاة يدل على اهمية الموضوع وعلى نوعية الحسم الدستوري الهام الذي وضعناه على المحك".