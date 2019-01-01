شرطة, السير, تعرض, معطيات, إنجازاتها, للعام, 2018,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: في إطار جهود شرطة اسرائيل لمكافحة حوادث الطرق التي حصدت من مواطني الدولة ثمن باهظا سنة بعد سنة وضع قسم المرور في الشرطة نصب عينيه هدفا هام لهو زيادة تطبيق القانون بهدف الحد من المخالفات التي تشكل خطرًا على حياة المواطنين الابرياء والقيادة المتهورة التي تشكل السبب المركزي لحوادث الطرق الصعبة*.

بعد جهد جهيد على مدار الساعة لافراد شرطة قسم المرور شهد العام 2018 انخفاض عدد القتلى مقارنة مع السنة الماضية ب 49 قتيلاً*.هذه المعطيات تعتبر مؤشراً ايجابياً يبعث الامل ويزيد من اصرار الشرطة على العمل المركز والرادع الى جانب الانشطة التوعوية والتي يمكنها ان تحدث تغيير ثقافي في مجال القيادة والحد من حوادث الطرق المروعة والمصابين.*في السنة الاخيرة واصل قسم المرور بتطبيق خطة العمل التي رسمها قائد قسم المرور اللواء دورون يديد مع قيادة قسم المرور. هذه الخطة والسياسة التي هدفت تطبيق القانون بشكل مركز حول المخالفات التي تشكل خطراً على حياة المواطنين وضد القيادة المتهورة.وفق الخطة تمركز تطبيق القانون في الشوارع المعدة لذلك وفق تحليل المعطيات التي جمعها قسم البحوثات لقسم المرور في الشرطة.قسم المرور قام بتطوير وتعزيز قدراته الميدانية واستخدام وسائل تكنولوجية متقدمة ورائدة في هذا المجال التي ادت في نهاية المطاف الى تعزيز أمن المواطنين وشكلت رادع للسائقين مرتكبي المخالفات من بينها كان تفعيل عشرات من الكميرات التكتيكية التي تم نشرها في كافة ارجاء الدولة والتي تشكل عنصر هام ومفصلي في مجال تطبيق القانون بكل ما يتعلق بمخالفات السهو وعدم منح حق الاولوية لاستخدام الطريق هذا الى جانب كميرات الستيلز التي تم تزويد الشرطيين بها بهدف توثيق المخالفات في هذا المجال كما وتم ادخال الطائرات الصغيرة الالكترونية المحلقة المسيرة لتطبيق القانون للمخالفات التي تشكل خطرًا على حياة مستخدمي الطريق مثل اجتياز خط ابيض متواصل والسفر على هوامش الطريق.تغيير اخر قام به قسم المرور هو رفع نسبة سيارات الشرطة السرية الى نسبة 40 % والتي عملت في كافة الطرقات الرئيسية.كما وتم زيادة عدد الشرطيين الجدد ب 250 شرطي هذا الى جانب ادخال العشرات من سيارات الشرطة الجديدة لعمل قسم المرور. هذه الخطوات، سوية ساهمت هذه السنة بتخفيض نسبة حوادث الطرق وبالتوازي عدد القتلى والجرحى على الطرقات. خطة العمل هذه والسياسة التي نهجها قسم المرور بقيادة اللواء دورون يديد ادت الى تسجيل اكثر من 90% من المخالقات في الشوارع الخطرة والمعدة لحوادث الطرق وفق البحوثات التي اجريت في قسم المرور.*فيما يلي المعطيات لتطبيق القانون في الطرق الرئيسية للعام* *2018* :زيادة بنسبة 37% بتسجيل مخالفات التي تشكل خطراً على حياة مستخدمي الطريق حيث تم تسجيل 265,000 مخالفة مقارنة مع السنة الماضية التي تم تسجيل 194,000 مخالفة.زيادة بنسبة 40 % في مخالفات القيادة المتهورة حيث تم تسجيل 185,000 مخالفة مقارنة مع سنة 2017 التي خلالها تم تسجيل 132,000 مخالفة.القيادة بسرعة فائقة- تعتبر مخالفة خطرةً. العام 2018 شهد زيادة بنسبة 34% في تطبيق القانون لمخالفات القيادة بسرعة فائقة حيث تم تسجيل 116,000 مخالفة مقارنةً مع سنة 2017 التي خلالها تم تسجيل 86,000 مخالفة.القيادة تحت تاثير الكحول تؤثر بشكل دراماتيكي ومباشر على السيطرة وقدرة التركيز وسرعة رد الفعل للسائق- ابعاد سائقين ثملين او تحت تاثير الكحول بواسطة تطبيق القانون بشكل حازم وصارم ومركز تردع مرتكبي المخالفات وتنقذ الحياة - خلال العام 2018 بواسطة نشاط مبادر به ومركز تم ضبط اكثر من 7,200 سائق تحت تاثير الكحول مقارنة مع العام 2017 الذي تم خلاله تسجيل 6700 مخالفة مما يدل علة ارتفاع بنسبة 8% بتطبيق القانون.مخالفات السهو - الهواتف النقالة هي احد المسببات المركزية والمباشرة والاساسية لحوادث الطرق الخطرة بما فيها المروعة قسم المرور وضع نصب عينيه هدف تطبيق القانون بشكل مركز لمخالفة استخدام الهاتف النقال اثناء القيادة كمخالفة خطرة التي تشكل خطر على حياة المواطنين.من معطيات قسم البحوثات لقسم المرور تبين ان هذا العام شهد ارتفاع بنسبة 14% بتطبيق القانون حيث تم تحرير 126,700 مخالفة خلال العام 2018 مقارنة مع العام 2017 الذي تم خلاله تسجيل 111،200 مخالفةالشاحنات في الطرقات- الشاحنات تشكل اليوم نسبة 3.5% من كافة المركبات لكنها تساهم للاسف الشديد 5 اضعاف نسبتها في الشارع بوقوع حوادث الطرق. خلال نشاط قسم المرور مركز لهذه المركبات ومستخدميها تم تسجيل 70,000 مخالفة في مجال صيانة هذا المركبات وفحصها في اذا كانت صالحة وآمنة للسفر، حيث شهد العام 2018 ارتفاع بنسبة 10% في تطبيق القانون في هذا المجال مقارنة مع العام 2017.تطبيق القانون وتغيير ثقافة ركوب واستخدام الدرجات الكهربائية على الطرق الرئيسة وداخل الاحياء في كافة ارجاء الدولة- فالى جانب انشطة التوعية التي قامت بها الشرطة في هذا المجال لراكبي الدرجات الكهربائية والقاصرين بهدف منع وتقليص حوادث الطرق المتعلقة بالدرجات الكهربائية ومنع من لا يسمح له القانون بإسخدام الدرجات الكهربائية وايضا ارشاد من يسمح له القانون بكيفية استخدام الدراجة بما في ذلك استخدام الخوذة وعدم استخدام الهاتف النقال اثناء الركوب عليها قام، قسم المرور بتطبيق القانون بشكل مركز مما ادى الى ارتفاع بنسبة 60 % في هذا المجال خلال العام 2018 مقارنة بالعام 2017 حيث تم تسجيل 25,000 مخالفة لراكبي الدرجات الكهربائية.عدم اعطاء حق الاولوية لعابري المشاة - تم التركيز هذا العام على جمهور عابري المشاة المهدد الاكثر من ناحية الخطورة حيث تم تسجيل اكثر من 51,000 مخالفة لعدم اعطاء حق الاولوية لعابري المشاة خلال العام 2018 مما شكل زيادة بنسبة 29% مقارنة مع العام 2017. *في مجال حوادث الطرق تبين من المعطيات لعام 2018 ان تطبيق القانون بشكل مركز ومكثق له تاثير ايجابي ومباشر على انخفاض عدد حوادث الطرق والقتلى والجرحى.*شهد العام 2018 انخفاض بنسبة 18% في عدد حوادث الطرق وانخفاضًا بنسبة 15% بعدد المصابين مقارنة مع العام 2017.قسم المرور قام بالعمل المركز لتطبيق القانون في مجال مخالفات المركبات ذو العجلتين المتواجدة ضمن المجموعات المعرضة للخطر حيث شهد العام 2018 انخفاضاً بنسبة 19% في عدد القتلى في حوادث الطرق المروعة.في مجال المركبات الثقيلة فبعد اقامة الوحدة الخاصة لمكافحة المخالفات للمركبات الثقيلة شهد هذا العام انخفاض بنسبة 7% بتورط مركبات ثقيلة بحوادث طرق مقارنة مع العام 2017.عدد عابري المشاة الذين اصيبوا على الطرق الرئيسية شهد هو الاخر انخفاض بنسبة 26% من ناحية عدد القتلى مقارنة مع العام 2017.*ستواصل شرطة إسرائيل بواسطة قسم المرور عمله للعام 2019 على مدار الساعة باصرار وعزيمة بهدف الحد من حوادث الطرق من خلال استخدام كافة وحداته والاوسائل المتوفرة لدية بتعاون وشراكة تامة مع كافة هيئات تطبيق القانون بهدف ضمان امن وسلامة امن المواطنين يهود وعرب على حد سواء في كافة ارجاء الدولة هذا تتمنى الشرطة لجميع مواطني الدولة سنة جديد آمنة وهادئة وتناشدهم بالقيادة الحذرة*