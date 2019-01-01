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الغاء الاضراب المقرر ليوم الاحد بعد المصادقة على بنود قانون سقايل البناء‎



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في أعقاب المصادقة على بنود القانون المتعلقة بسقايل البناء قبل قليل في لجنة العمل والرفاه، أعلن رئيس الهستدروت آفي نيسانكورن عن إلغاء الاضراب الذي كان مخططا ليوم الأحد القادم ٦/١/٢٠١٩. وقد شكر نيسانكورن جهود رئيس لجنة العمل والرفاه عضو الكنيست إيلي الألوف كما وشكر وزير العمل والرفاه حاييم كاتس ووزير المالية موشيه كحلون.


 وأشار أيضا ان الجهود المشتركة ستتيح لنا الاستمرار في نضالنا من أجل تحقيق الأمان في أماكن العمل عامة وفِي فرع البناء على وجه الخصوص .
الغاء الاضراب المقرر ليوم الاحد بعد المصادقة على بنود قانون سقايل البناء‎




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