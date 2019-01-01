تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-01 17:39:13 اعتقال مشتبهين من الطيبة وكفر قاسم بقتل صراف فلسطيني من طولكرم |  2019-01-01 17:29:44 مهمة تعاقدية تنتظر ريال مدريد في 2019 |  2019-01-01 17:27:58 رئيسة العليا تامر بتوسيع تركيبة القضاة إلى أحد عشر قاض للبت في التماس النائب أكرم حسون ضد قانون القومية |  2019-01-01 17:23:55 شرطة السير تعرض معطيات إنجازاتها للعام 2018 |  2019-01-01 17:22:27 الغاء الاضراب المقرر ليوم الاحد بعد المصادقة على بنود قانون سقايل البناء‎ |  2019-01-01 15:49:50 الطفلة مينا حسن من المشهد اول مولودة في البلاد عام 2019 في مستشفى الناصرة الانجليزي |  2019-01-01 11:51:30 التقرير التلخيصي لبطيرم لعام 2018: انخفاض ملحوظ في وفيات الأطفال العرب جراء التعرض لحوادث غير متعمدة‎ |  2019-01-01 11:42:12 آفي جباي يعلن فض المعسكر الصهيوني وفك الشراكة مع ليفني |  2019-01-01 10:52:07 مع بداية العام 2019 - رفع اسعار الكهرباء والمياه للمستهلك وخفض اسعار الوقود ب 18 أغورة للتر |  2019-01-01 10:37:51 الكنيست تحظر الدعارة والزنا قانونيًا: فرض غرامات مالية قد تصل لعشرات آلاف الشواكل |  2019-01-01 10:29:27 عضو الكنيست دوف حنين يعلن انهاء عمله البرلماني بعد 12 عاما وعدم ترشحه في الانتخابات القادمة |  2019-01-01 10:08:46 ضبط 58 سائقًا قادوا تحت تأثير الكحول وتحرير مئات المخالفات المرورية خلال ليلة رأس السنة |  2019-01-01 10:01:35 واشنطن بوست ترصد: 15 كذبة لترامب يومياً في 2018 |  2019-01-01 10:00:32 قيمته 150 مليون يورو.. صلاح الأغلى في الدوري الإنجليزي |  2019-01-01 09:12:02 صور - انزلاق سيارة في واد بالشمال واصابة السائقة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الطفلة مينا حسن من المشهد اول مولودة في البلاد عام 2019 في مستشفى الناصرة الانجليزي



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



شهدت مستشفيات الناصرة في اليوم الاول من العام الجديد 2019 ولادة 7 مواليد حتى الآن , في هذا اليوم المميز والذين حالفهم الحظ وولدوا في أول يوم من ايام السنة الجديدة .


مستشفى الناصرة الانجليزي كان له الحصة الاكبر حيث ولد فيه 3 مواليد اما مستشفى العائلة المقدسة مولودين والمستشفى الفرنسي مولودين .

أول مولودة لهذا العام كانت مينا غالب حيدر حسن من المشهد الساعة 00:00 لتكون أول مولودة بالبلاد العام الجديد , والدتها سارة حسن قالت في حديث لمراسل الصنارة نت:"الحمدلله رب العالمين , رزقنا بالمولودة مينا بداية العام الجديد , كان هناك وقت حتى الولادة ولكن جاءت هدية جميلة مع بداية العام 2019 وكل عام بالف خير , بداية جميلة وسنة خير على الجميع ".

اما في الساعة 1:10 رزق سادات وفاطمة خطيب من كفركنا بالمولود الجديد يوسف في مستشفى العائلة المقدسة , وفي حديث مع الوالد سادات خطيب عبر عن فرحته بولادة يوسف مؤكداُ انه يشكر الله عز وجل على ولادة الطفل بصحة جيدة وبعدها سعيد جدا ان يكون من اول مواليد العام الجديد متمنياً سنة خير على الجميع .

كما وفي الساعة 2:20 رزقا محمد وصفاء زيدان من كفرمندا بالمولود مصطفى بعد انتظار 10 سنوات في مستشفى العائلة المقدسة , وفي حديث مع الوالدة صفاء زيدان قالت:"الحمدلله بعد 10 سنوات رزقنا بالمولود مصطفى في تاريخ مميز , نأمل أت تكون سنة خير وسعادة ".


كما ورزق عبد السلام واسراء ابو راس من عيلوط بالمولود عاطف , والزوجان محممود ومروة كبها رزقا بالمولود الجديد تيم في مستشفى الناصرة الانجليزي .
اما في المستشفى الفرنسي رزق الزوجان قاسم وميسا زبيدات من سخنين بالمولود زين الدين , اما الزوجان عزيز ونهاية سيدي من الرينة رزقا بالمولودة ميار .



 




كلمات متعلقة

الطفلة, مينا, حسن, من, المشهد, اول, مولودة, في, البلاد, عام, 2019, في, مستشفى, الناصرة, الانجليزي,

تابعونــا

اعتقال مشتبهين من الطيبة وكفر قاسم بقتل صراف فلسطيني من طولكرم اعتقال مشتبهين من الطيبة وكفر قاسم بقتل صراف فلسطيني من طولكرم 2019-01-01 | 17:39:13

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة شرعت بالتحقيق...

رئيسة العليا تامر بتوسيع تركيبة القضاة إلى أحد عشر قاض للبت في التماس النائب أكرم حسون ضد قانون القومية رئيسة العليا تامر بتوسيع تركيبة القضاة إلى أحد عشر قاض للبت في التماس النائب أكرم حسون ضد قانون القومية 2019-01-01 | 17:27:58

رئيسة محكمة العدل العليا استر حايوت تصدر قرار بتوسيع تركيبة البت في الالتماس الذي...

شرطة السير تعرض معطيات إنجازاتها للعام 2018 شرطة السير تعرض معطيات إنجازاتها للعام 2018 2019-01-01 | 17:23:55

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: في إطار جهود شرطة...

الغاء الاضراب المقرر ليوم الاحد بعد المصادقة على بنود قانون سقايل البناء‎ الغاء الاضراب المقرر ليوم الاحد بعد المصادقة على بنود قانون سقايل البناء‎ 2019-01-01 | 17:22:27

في أعقاب المصادقة على بنود القانون المتعلقة بسقايل البناء قبل قليل في لجنة العمل...

التقرير التلخيصي لبطيرم لعام 2018: انخفاض ملحوظ في وفيات الأطفال العرب جراء التعرض لحوادث غير متعمدة‎ التقرير التلخيصي لبطيرم لعام 2018: انخفاض ملحوظ في وفيات الأطفال العرب جراء التعرض لحوادث غير متعمدة‎ 2019-01-01 | 11:51:30

نشرت مؤسسة "بطيرم" لأمان الاولاد مع نهاية العام تقريرها السنوي الذي يلخص حالات...

آفي جباي يعلن فض المعسكر الصهيوني وفك الشراكة مع ليفني آفي جباي يعلن فض المعسكر الصهيوني وفك الشراكة مع ليفني 2019-01-01 | 11:42:12

في خطوة لافتة هزت المعارضة أعلن رئيس المعسكر الصهيوني افي غاباي عن فك الشراكة مع...

مع بداية العام 2019 - رفع اسعار الكهرباء والمياه للمستهلك وخفض اسعار الوقود ب 18 أغورة للتر مع بداية العام 2019 - رفع اسعار الكهرباء والمياه للمستهلك وخفض اسعار الوقود ب 18 أغورة للتر 2019-01-01 | 10:52:07

تم فجر اليوم 1-1-2019 تخفيض أسعار الوقود بثماني عشرة (0.18) اغورة لليتر الواحد. وبلغ...

الكنيست تحظر الدعارة والزنا قانونيًا: فرض غرامات مالية قد تصل لعشرات آلاف الشواكل الكنيست تحظر الدعارة والزنا قانونيًا: فرض غرامات مالية قد تصل لعشرات آلاف الشواكل 2019-01-01 | 10:37:51

صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على...

عضو الكنيست دوف حنين يعلن انهاء عمله البرلماني بعد 12 عاما وعدم ترشحه في الانتخابات القادمة عضو الكنيست دوف حنين يعلن انهاء عمله البرلماني بعد 12 عاما وعدم ترشحه في الانتخابات القادمة 2019-01-01 | 10:29:27

أعلن عضو الكنيست دوف حنين من الجبهة الحزب الشيوعي والقائمة المشتركة صباح اليوم...

ضبط 58 سائقًا قادوا تحت تأثير الكحول وتحرير مئات المخالفات المرورية خلال ليلة رأس السنة ضبط 58 سائقًا قادوا تحت تأثير الكحول وتحرير مئات المخالفات المرورية خلال ليلة رأس السنة 2019-01-01 | 10:08:46

جاء في بيان صادر المتحدث باسم شرطه اسرائيل للاعلام العربي، وسيم بدر، لخّص فيه...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع وئام عجاوي قريبه شاب حادث طرق مروع دراجة نارية سيارة خصوصية الناصرة شرطة اسعافام سخنين تضع مولودتها في سيارة العلاج المكثف مفرق طرعان حادث طرق طاقم الشفاء 4 اصابات الناصرة مواجهات اعتقالات مشتبهين ارام النار مواجهات مع ا الشرطة القاء حجارة تمديد اعتقال محكمة مسدسات بنادق ذخيرة معدات عسكرية تفتيش حملة سلاح وسط عربي شارع 90 عين جدي الجنوب اغلاق شوارع سيول امطار الطالب علي سليمان الناصرة سلطي يلتقي نتانياهو تحقيق السلام فيراييتي أيمن رحمن حلبي يركا مصرع وفاة متأثرا جراحه جراء حريق شب في منزله قبل اسبوعين انتخابات الفريديس رئاسة مجلس محلي قرية اقتراع يونس مرعي وفاة مسيرة خيول عرب يود السلام العيش الكريم التعايش وادي عارة كفر قرع اصابة فتى كفر قرع مدخل دهس ضرب هرب شرطة اسعاف اصابة شابات عربيات عيلوط حادث طرق مروع انقلاب سيارة سقوطها في وادي حي هار يونا الاتحاد . القطري أولياء الطلاب العرب يهدد بالاضراب في المدارس العربية الشيخ عزام الخطيب اوقاف القدس المسجد الاقصى الجمعة الرابعة صلاة احياء ليلة القدر سائق مصرع تصدام شاحنة سيارة خصوصية معلوت نهاريا شارع نفي زيف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com