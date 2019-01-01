الطفلة, مينا, حسن, من, المشهد, اول, مولودة, في, البلاد, عام, 2019, في, مستشفى, الناصرة, الانجليزي,

شهدت مستشفيات الناصرة في اليوم الاول من العام الجديد 2019 ولادة 7 مواليد حتى الآن , في هذا اليوم المميز والذين حالفهم الحظ وولدوا في أول يوم من ايام السنة الجديدة .

مستشفى الناصرة الانجليزي كان له الحصة الاكبر حيث ولد فيه 3 مواليد اما مستشفى العائلة المقدسة مولودين والمستشفى الفرنسي مولودين .أول مولودة لهذا العام كانت مينا غالب حيدر حسن من المشهد الساعة 00:00 لتكون أول مولودة بالبلاد العام الجديد , والدتها سارة حسن قالت في حديث لمراسل الصنارة نت:"الحمدلله رب العالمين , رزقنا بالمولودة مينا بداية العام الجديد , كان هناك وقت حتى الولادة ولكن جاءت هدية جميلة مع بداية العام 2019 وكل عام بالف خير , بداية جميلة وسنة خير على الجميع ".اما في الساعة 1:10 رزق سادات وفاطمة خطيب من كفركنا بالمولود الجديد يوسف في مستشفى العائلة المقدسة , وفي حديث مع الوالد سادات خطيب عبر عن فرحته بولادة يوسف مؤكداُ انه يشكر الله عز وجل على ولادة الطفل بصحة جيدة وبعدها سعيد جدا ان يكون من اول مواليد العام الجديد متمنياً سنة خير على الجميع .كما وفي الساعة 2:20 رزقا محمد وصفاء زيدان من كفرمندا بالمولود مصطفى بعد انتظار 10 سنوات في مستشفى العائلة المقدسة , وفي حديث مع الوالدة صفاء زيدان قالت:"الحمدلله بعد 10 سنوات رزقنا بالمولود مصطفى في تاريخ مميز , نأمل أت تكون سنة خير وسعادة ".كما ورزق عبد السلام واسراء ابو راس من عيلوط بالمولود عاطف , والزوجان محممود ومروة كبها رزقا بالمولود الجديد تيم في مستشفى الناصرة الانجليزي .اما في المستشفى الفرنسي رزق الزوجان قاسم وميسا زبيدات من سخنين بالمولود زين الدين , اما الزوجان عزيز ونهاية سيدي من الرينة رزقا بالمولودة ميار .