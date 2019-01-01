آفي, جباي, يعلن, فض, المعسكر, الصهيوني, وفك, الشراكة, مع, ليفني,

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نشرت مؤسسة "بطيرم" لأمان الاولاد مع نهاية العام تقريرها السنوي الذي يلخص حالات...
تم فجر اليوم 1-1-2019 تخفيض أسعار الوقود بثماني عشرة (0.18) اغورة لليتر الواحد. وبلغ...
صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على...
أعلن عضو الكنيست دوف حنين من الجبهة الحزب الشيوعي والقائمة المشتركة صباح اليوم...
جاء في بيان صادر المتحدث باسم شرطه اسرائيل للاعلام العربي، وسيم بدر، لخّص فيه...
حادث طرق ذاتي بالقرب من مفترق عين زيتيم بالشمال . سيارة خصوصية سقطت في واد بعمق...
نابلس - لقي الطفل ليث بسام ابو شلال 5 سنوات من سكان مخيم بلاطة شرقي نابلس مصرعه مساء...
يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائما جزئياً الى صاف وبارداً، ويطرأ ارتفاع على درجات...
استقبلت مدينة الناصرة العام الميلادي الجديد 2019 بعرض العاب نارية مميز حيث تجمع...
من المقرر ان ترتفع أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي في البلاد بنسبة 2.9%، في حين...