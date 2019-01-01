آفي, جباي, يعلن, فض, المعسكر, الصهيوني, وفك, الشراكة, مع, ليفني,

في خطوة لافتة هزت المعارضة أعلن رئيس المعسكر الصهيوني افي غاباي عن فك الشراكة مع رئيسة حزب الحركة تسيبي ليفني. وقال غاباي خلال جلسة لحزبه انه كان يرغب ويأمل في ان تؤدي هذه الشراكة الى نمو ودعم متبادل، ولكن ذلك لم يحدث.

وعلى صعيد اخر قرر عضو الكنيست دوف حنين من القائمة المشتركة عدم الترشح للانتخابات المقبلة, بهدف التركيز على النشاط الميداني لإحداث تغيير.ويفيد مراسلنا ان حنين, وهو عضو الكنيست اليهودي الوحيد في القائمة, انتُخب لأول مرة قبل اثني عشر عاما, وعمل على دفع التعايش قدما, وسن قوانين اجتماعية وبيئية في مجالات مختلفة.