عرضت, زوجها, للبيع, وهذا, السعر, الذي, طلبته, !!!,

سيدة ألمانية اثارت جدلا واسعا حيث قامت بعرض زوجها للبيع من خلال شبكات الانترنت مقابل 18 يورو فقط.

وجاء في خبر نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن السيدة عرضت زوجها للبيع على الإنترنت بـ 18 يورو فقط، قائلة إنها "فاض بها الكيل" من نظرته السلبية للأمور.ونشرت المرأة إعلانها تحت عنوان "زوج مستعمل" قائلة: "السيدات العزيزات، إلى من قد يهمها الأمر، أريد أن أتنازل عن زوجي ويسرني التفاوض على السعر".وتابعت "البدل مرفوض والاستفسار عبر البريد الإلكتروني". وأوضحت المرأة أن موعد تسليم الزوج ربما يكون في عيد الميلاد، موضحة أن زوجها لم يكن يعلم بشأن الإعلان، حتى نشرت الصحيفة البريطانية خبرا بشأنه.